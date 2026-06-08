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Авиасообщение на Ближнем Востоке парализовано

12:25 821

Авиасообщение на Ближнем Востоке фактически парализовано после резкого обострения конфликта между Ираном и Израилем. Воздушное пространство над Ираном, Ираком и Сирией временно закрыто для гражданской авиации из-за угрозы безопасности.

Израиль также приостановил прием и отправку рейсов, однако несколько самолетов уже успели вылететь в направлении Будапешта, Афин и Эйлата.

В небе над регионом фиксируется скопление воздушных судов, которые перенаправляются через Иорданию. 

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня Иран запустил ракеты по Израилю. Власти Ирака объявили о закрытии воздушного пространства на 72 часа. Сирия заявила о закрытии аэропорта Дамаска на 12 часов — там произошли взрывы от перехвата иранских ракет.

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