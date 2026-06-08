Выборы в Армении: «политические овощи» и игры сверхдержав

Воскресные выборы в Армении интересны их примитивизмом. Противостояние мировых держав, выбор между ЕС и РФ, заглушили собственно армянские вопросы или мирный процесс в регионе. Вдобавок, имея возможность чисто выиграть у нелепой в своем реваншизме и коррупции оппозиции, ереванские власти в определенной степени впали в панику. И пошел и прессинг оппозиции — все с благословения евролиберальных союзников власти.

Выбор не пути, выбор хозяина На этих выборах проевросоюзовский правящий «Гражданский договор» Пашиняна противостоял трем основным оппозиционным силам, пророссийским движениям во главе с миллиардером Самвелом Карапетяном, экс-президентом РА и бывшим главарем формирований армянских националистов на оккупированной территории Азербайджана Робертом Кочаряном и бизнесменом-уголовником Гагиком Царукяном. По состоянию на утро 8 июня «Гражданский договор» получил 49,81% голосов; на втором месте блок «Сильная Армения» - 23,29%; далее следуют блок «Армения» – 9,94% и партия «Процветающая Армения» – 4% (58 368). Хотя все участники представляли эти выборы как историческую баталию, явилось на нее всего 59% избирателей. Учитывая громкую риторику, это не так много. Армянским избирателям явно не понравилась патологическая фиксация выборов на вопросе определения внешней ориентации страны — между ЕС и РФ, которая продемонстрировала абсурд либеральной политики, преподносимой как the only game in town. Ведь вопрос фактически был поставлен не о выборе собственно армянского будущего. Он был поставлен о выборе внешнего патрона, можно сказать, хозяина. Остаться со старым или уйти к другому — небогатый выбор. В такой раскладке армянам нет шанса реально выстроить свою собственную жизнь. Сюда их завел исторический реваншизм существенной части армянского истеблишмента. Нынешняя армянская оппозиция выросла из готовности позднесоветских националистов в угоду собственным фантазиям о древнем величии пойти в услужение горбачевскому Кремлю — который, собственно, и использовал их в своих играх, а затем бросил гнить на захваченных землях, которые не принесли им счастья. Нынешняя армянская власть выросла не из понимания тупиковости этого великодержавного безумия. Она просто решила, что ставить надо не на Россию, которая в теологической картине мира постсоветских либеральных политиков всегда находится на грани краха. Они решили ставить на Запад. Вот и вся разница. Скелеты реваншистов в шкафу Пашиняна Да ну, скажете вы. Как же можно сравнивать Пашиняна с реваншистами вроде Кочаряна? Но не будем закрывать глаза на очевидное. Реваншистских ноток у армянского лидера полно. Его громкие и в общем-то верные слова о коррумпированности армянских националистов, устроивших войну с соседями, если призадуматься, полны лицемерия. Он сам последовательно и не один год, пребывая у власти, работал с главарями армянских экстремистских группировок, оккупировавших земли Азербайджана. Дело не только в том, что он отнюдь не спешил сворачивать экспансионистский проект даже после военных разгромов. Давайте вспомним хотя бы о его публичном выступлении 21 сентября 2021 года. Оно излагает политическую философию Пашиняна: «История показала, что победа в войне не всегда превращалась в победу, и таким же образом поражение в войне не всегда становилось поражением. Мы должны превратить наше поражение в победу, но должны трансформировать и нашу формулу победы, потому что история показала, что для победы необязательно, а иногда и не нужно побеждать других». И да, он и тогда без обиняков восславил «жертвы», принесенные... армянскими экстремистами, которые захватили земли соседнего народа и устроили резню. Кстати, накануне выборов армянские власти арестовали Артура Осипяна, который известен своими рассказами о коррупции и мафиозности главарей армянских националистов в азербайджанском Карабахе. Но арестовали его после публичной дискуссии с Пашиняном, когда Осипян как раз напоминал, что Пашинян поддерживал «карабахский клан», выступал в поддержку Араика Арутюняна, и все годы нахождения у власти его режим передавал гигантские суммы экстремистам на оккупированных территориях, как это делали и предыдущие руководители Армении. Т.е. Пашинян не просто выступал на сборищах оккупантских группировок, но и финансировал их структуры. Остановился он лишь вынужденно, когда точку в этой истории поставили азербайджанская армия и дипломатия.

Гордое сидение в мышеловке В тот момент армянское руководство — будь оно искренним в своем осуждении территориальных захватов — могло выскочить из ловушки, в которую Армению завели экстремисты и горбачевские интриги. Можно было пойти на мир и нормализацию в двустороннем формате. Но нет, в Ереване предпочли сделать ставку на втягивание крупных внешних игроков в этот процесс, якобы это позволит смягчить дисбаланс сил в переговорах с гораздо более сильным Азербайджаном. Внешние игроки вовсе не были нейтральными и честными брокерами. Убоявшись «дисбаланса» в отношениях с Азербайджаном, Ереван столкнулся с гораздо более пагубным дисбалансом в своих попытках играть с западными глобальными державами. Армению взяли в оборот циничные лидеры вроде Макрона. Интриги с последним сначала привели к потере времени для восстановления Армении - Азербайджан-то с этим справился в силу своих объективно более выгодных геополитических параметров. А сейчас именно интриги с евролибералами создают угрозу для отношений Армении с лидером коллективного Запада — США. Когда армянская элита не выскочила в начале 2020-х из исторической ловушки экспансионизма и вражды с соседями, а решила поиграть в большую политику, предложив свои услуги евролиберальным режимам, это не было тонкой игрой, и результат этих маневров плачевен. Это признают даже мейнстримные армянские политические комментаторы. Грант Микаэлян намедни оправдывался в российской прессе: «Постепенно развивается тот геополитический расклад, в формировании которого нынешняя правящая группа в Армении участвует, но малозначительно. Идет борьба геополитических сил за Южный Кавказ. Россия от этой борьбы отказалась». Выбор в пользу овощей Россия не отказалась, но на этих выборах и она, и Запад вновь сыграли «украинскую партию». Россияне решили поддержать своих старых прожженных союзников, головорезов горбачевской эпохи. Даже несмотря на их оторванность от реальной Армении. Даже несмотря на явные провалы этой оппозиции, которую Пашинян громил раз за разом в последнее время. Что еще могло оставаться непонятным относительно ее шансов бросить вызов правительству после краха «церковного майдана», а затем публичного отжимания у пророссийского олигарха крупного куска собственности в виде прихватизированных электросетей? И тем не менее Россия снова решила поставить на «политических овощей», армянские аналоги Януковича и Азарова. Исход был ясен задолго до выборов, но в Москве надеялись на некие манипуляции спецслужб и армянскую диаспору с ее придворными олигархами и уголовными структурами. Примерно так же российская сторона играла и в украинской политике против ЕС, интригуя с беспомощными коррумпированными восточноукраинскими деятелями и полукриминальными активистами. Впрочем, и евросоюзовская игра в армянских выборах выглядела как фарс, напоминая все то же давнее противостояние ЕС с РФ в Украине в 2000-х и начале 2010-х. Причем Европа явно переоценила свои силы и влияние. Всего пару-тройку недель назад мы наблюдали за тем, как евролиберальные лидеры лично явились в Ереван, чтобы поддержать Пашиняна, и выдавали ему карт-бланш на сокрушительную победу любой ценой. Это показало неуверенность ЕС и его союзников и создало в Армении атмосферу напряженности сродни той, которая была в майданной Украине. Результат же оказался нулевой - Пашинян лишь потерял голоса. От мертвого осла уши Впрочем, это начинает выглядеть не столь парадоксальным, если мы вспомним, что в материальной реальности армяне от ЕС ничего существенного не получили. Это было заметно уже по тому, как евросоюзовцы, приехав всем скопом в Ереван, не смогли предложить армянской стороне что-то хотя бы отдаленно сопоставимое с конкретными проектами на 9 млрд долларов, предложенными недавно Еревану госсекретарем США Марко Рубио. Разумеется, американцы озвучивали свои предложения в рамках реализации совместного проекта «Маршрута Трампа», т. е. выстроенного усилиями азербайджанской дипломатии Зангезурского коридора. Армянская «евроинтеграция» выглядит как один сплошной блеф. В день голосования Пашинян объявил, что «армянская сельскохозяйственная продукция будет экспортироваться в ЕС в беспошлинном режиме». Мол, забудьте об отстойных российских рынках для армянской сельскохозяйственной продукции, которые для армян закрыла Москва. Как пишут пропашиняновские ресурсы, «правительство нивелировало эту угрозу и теперь армянская сельхозпродукция уже на рынке ЕС»! Пашинян забыл уточнить — когда и какая продукция будет экспортироваться в Европу? Потому что если речь идет о более или менее широкой номенклатуре товаров, то это точно неправда. Допуск на рынок сельскохозяйственной продукции ЕС — вопрос крайне сложный и длительный, и даже в более отдаленном будущем сомнительно, чтобы Ереван мог его добиться. Но евролиберальные лидеры разрешили Пашиняну врать ради победы.

Евроинтеграторам не до законов Власти Армении использовали карт-бланш от ЕС на победу любой ценой и в ход пошли не только сомнительные посулы касательно доступа армянских товаров на рынок ЕС. Даже конституция страны и вся болтовня про национальную солидарность полетели в топку, когда речь зашла о стремлении правящей элиты услужить зарубежным покровителям и ее мечтах вскоре стать еврокомиссарами или хотя бы евродепутатами. Гражданам Армении, которые по каким-либо причинам находились за рубежом (подчеркивалось, что в России, но на самом деле не только там) пригрозили отправкой на военные сборы в случае попытки приехать и проголосовать на выборах. Осуществить свое конституционное право. Пропашиняновские ресурсы не сдерживали себя, намекая даже на контроль самого голосования: «Премьер-министр уже поручил полностью перекрыть выезд всем гражданам Армении призывного возраста, проживающим в России [...] ход голосования практически на всех избирательных участках записывается, Информационная система Полиции, позволяющая идентифицировать граждан Армении без документов — по изображению, подключена к Электронной информационной системе управления границей РА, сам факт голосования не является тайной, голосующие идентифицируются и в случае совпадения имен система моментально сигналит о том, что давно уже мечтающий поучаствовать в защите Армении «калужанин» готов к исполнению своего патриотического долга». Излишне говорить, что описанная схема очевидно создает и возможности для довольно точного выявления и преследования «неправильно» голосовавших, если их число будет сколь-нибудь значимым на определенном участке, путем сопоставления результатов наблюдения с общими итогами по участку и другими признаками политической лояльности этих граждан. Но интересно и другое. Фактически пашиняновские сторонники объявили о делении граждан страны на две части — тех, кто находится или живет в России, и всех остальных. Первые являются людьми низшего сорта, а гражданство им даровано милостью властей с условием никогда не пользоваться связанными с ним правами! Вот такая она, восточноевропейская либеральная демократия.