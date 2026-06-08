Истребители НАТО сбили цель над Латвией

Утром 8 июня НАТО задействовала истребители своей миссии по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона для перехвата очередного беспилотника, залетевшего на территорию Латвии. Об этом сообщает LSM со ссылкой на Национальные вооруженные силы.
Согласно сообщению, военно-воздушные силы альянсы сбили иностранный дрон, который проник в Латвию в результате применения Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в небе над Латгалией. Перехват осуществляли французские истребители, следует из сообщения военных.
До этого предупреждение о возможной воздушной опасности объявлялось в регионах Резекне, Лудза, Балви и Алуксне. Жителям разослали экстренные сообщения через мобильную сеть, отчитались в ВС Латвии. Других подробностей инцидента латвийские власти не предоставили.
June 8, 2026