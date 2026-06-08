Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд

Подана апелляционная жалоба на приговор, вынесенный по возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) уголовному делу в отношении Мартина Райана (Martin Ryan), обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедова, обвиняемого в государственной измене.

Предварительное заседание по апелляционной жалобе под председательством судьи Мурада Мамедова назначено в Бакинском апелляционном суде на 11 июня.

Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 марта текущего года Мартин Райан был приговорен к 10 годам, а Азад Мамедов — к 12 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, установлены обоснованные подозрения в получении Мартином Райаном заданий и его деятельности в следующих направлениях: сбор сведений о производимом в Азербайджанской Республике оружии и боеприпасах; комплектование азербайджанской армии во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года; лица, находящиеся на военной службе или уволенные в запас в Вооруженных силах Азербайджана, которых возможно привлечь к сотрудничеству; лица, получившие образование за рубежом на французском языке; иностранные граждане и юридические лица, действующие в Азербайджане; возможности организации скрытых денежных переводов через Азербайджан в другие страны по поручению спецслужб Франции; отношения и связи между Азербайджаном и рядом иностранных государств, планы военного сотрудничества, а также импортируемое в Азербайджан оружие и боеприпасы.

Обвиняемый Мартин Райан организовал в Баку встречу Азада Мамедова с сотрудниками спецслужб Франции. В обмен на выполняемую работу Азаду Мамедову было обещано иностранное гражданство.

Отметим, что обвиняемые были задержаны Службой государственной безопасности Азербайджана 4 декабря 2023 года. Мартину Райану, являющемуся генеральным директором ООО Merkorama, было предъявлено обвинение в шпионаже. Согласно обвинению, Мартин Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками DGSE (Генеральной дирекции внешней безопасности Франции), которые привлекли его к секретному сотрудничеству, а впоследствии были объявлены persona non grata и высланы из Баку. В рамках данного уголовного дела Мартину Райану предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса АР, а гражданину АР Азаду Мамедову — по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса АР.