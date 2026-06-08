USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.3044
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд

Инара Рафикгызы
12:34 1069

Подана апелляционная жалоба на приговор, вынесенный по возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) уголовному делу в отношении Мартина Райана (Martin Ryan), обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедова, обвиняемого в государственной измене.

Предварительное заседание по апелляционной жалобе под председательством судьи Мурада Мамедова назначено в Бакинском апелляционном суде на 11 июня.

Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 16 марта текущего года Мартин Райан был приговорен к 10 годам, а Азад Мамедов — к 12 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, установлены обоснованные подозрения в получении Мартином Райаном заданий и его деятельности в следующих направлениях: сбор сведений о производимом в Азербайджанской Республике оружии и боеприпасах; комплектование азербайджанской армии во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года; лица, находящиеся на военной службе или уволенные в запас в Вооруженных силах Азербайджана, которых возможно привлечь к сотрудничеству; лица, получившие образование за рубежом на французском языке; иностранные граждане и юридические лица, действующие в Азербайджане; возможности организации скрытых денежных переводов через Азербайджан в другие страны по поручению спецслужб Франции; отношения и связи между Азербайджаном и рядом иностранных государств, планы военного сотрудничества, а также импортируемое в Азербайджан оружие и боеприпасы.

Обвиняемый Мартин Райан организовал в Баку встречу Азада Мамедова с сотрудниками спецслужб Франции. В обмен на выполняемую работу Азаду Мамедову было обещано иностранное гражданство.

Отметим, что обвиняемые были задержаны Службой государственной безопасности Азербайджана 4 декабря 2023 года. Мартину Райану, являющемуся генеральным директором ООО Merkorama, было предъявлено обвинение в шпионаже. Согласно обвинению, Мартин Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками DGSE (Генеральной дирекции внешней безопасности Франции), которые привлекли его к секретному сотрудничеству, а впоследствии были объявлены persona non grata и высланы из Баку. В рамках данного уголовного дела Мартину Райану предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса АР, а гражданину АР Азаду Мамедову — по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса АР.

Трамп – Израилю и Ирану: Немедленно прекратите!..
Трамп – Израилю и Ирану: Немедленно прекратите!.. видео; обновлено 13:50
13:50 1813
Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы
Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы
13:51 37
Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова
Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова
13:41 244
Турецкий миллиардер пошутил... и начался скандал
Турецкий миллиардер пошутил... и начался скандал
12:52 1481
Азербайджан откроет посольство в Португалии
Азербайджан откроет посольство в Португалии
12:50 543
Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд
Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд
12:34 1070
«Супер Эль-Ниньо» убивает молодежь: есть ли угроза Азербайджану?
«Супер Эль-Ниньо» убивает молодежь: есть ли угроза Азербайджану?
11:26 3091
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий наш комментарий; все еще актуально
7 июня 2026, 18:50 8656
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане последнее обновление 11:47
11:47 46471
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня...
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня... главная тема; все еще актуально
7 июня 2026, 11:09 5574
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении?
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении? Комментарии из Грузии; все еще актуально
6 июня 2026, 23:00 6257

ЭТО ВАЖНО

Трамп – Израилю и Ирану: Немедленно прекратите!..
Трамп – Израилю и Ирану: Немедленно прекратите!.. видео; обновлено 13:50
13:50 1813
Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы
Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы
13:51 37
Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова
Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова
13:41 244
Турецкий миллиардер пошутил... и начался скандал
Турецкий миллиардер пошутил... и начался скандал
12:52 1481
Азербайджан откроет посольство в Португалии
Азербайджан откроет посольство в Португалии
12:50 543
Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд
Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд
12:34 1070
«Супер Эль-Ниньо» убивает молодежь: есть ли угроза Азербайджану?
«Супер Эль-Ниньо» убивает молодежь: есть ли угроза Азербайджану?
11:26 3091
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий наш комментарий; все еще актуально
7 июня 2026, 18:50 8656
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане последнее обновление 11:47
11:47 46471
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня...
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня... главная тема; все еще актуально
7 июня 2026, 11:09 5574
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении?
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении? Комментарии из Грузии; все еще актуально
6 июня 2026, 23:00 6257
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться