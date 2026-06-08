Трудовым мигрантам из Грузии и Армении путь заказан

Правительство Венгрии с сегодняшнего дня прекращает выдачу рабочих виз гражданам Грузии, Армении и Филиппин. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Ванда Сонди, сообщает Reuters.
По ее словам, власти намерены ужесточить правила трудоустройства иностранных работников из-за опасений, что они сдерживают рост зарплат местных работников.
Сонди заявила, что это будет первым шагом регулирования притока иностранных работников в страну.
При этом иностранные работники, уже находящиеся в Венгрии, смогут подать заявление на продление разрешений, а ранее поданные заявки будут рассмотрены в установленном порядке.