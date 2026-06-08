Турецкий миллиардер пошутил... и начался скандал

Появление этих кадров привлекло внимание, поскольку совпало с чувствительным этапом процесса «Турция без террора», начатого Анкарой в 2024 году и направленного на разоружение Рабочей партии Курдистана (РПК) — организации, признанной террористической Турцией, США и ЕС. Правозащитные организации и политические партии в Турции резко отреагировали на видео, потребовав от Коча извинений перед курдянками. Сопредседатель партии «Равенство народов и демократия» (DEM), за которую традиционно голосует больше курдов, Тунджер Бакирхан назвал слова Коча «расистской риторикой, унижающей курдских женщин». «Идентичность и честь женщин — не повод для шуток. Ни статус, ни привилегии не дают права унижать курдских женщин», — заявил Бакирхан, потребовав извинений от 95‑летнего миллиардера.

На распространившихся кадрах видно, как знаменитый бизнесмен на церемонии открытия больницы Amerikan в Измире рассказывает анекдот группе людей, среди которых был и бывший премьер‑министр Бинали Йылдырым. Содержание анекдота связано с диалогом между курдянкой и врачом во время медицинского осмотра. Люди вокруг смеются над рассказанной миллиардером вымышленной историей.

Известный турецкий миллиардер, почетный президент Koç Holding и член совета директоров 95‑летний Рахми Коч внезапно оказался в центре политического скандала в Турции после появления в соцсетях видеозаписи.

Представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик также назвал произошедшее «позорным и неправильным». «Мы однозначно отвергаем оскорбительные высказывания, которые ранят наших курдских граждан и всех женщин», — говорится в заявлении правящей партии.

Курдская женская организация «Движение свободных женщин» (TJA) в письменном заявлении утверждает, что «под видом шутки» была атакована ведущая роль курдянок в общественной жизни. Женский правозащитный центр Стамбульской коллегии адвокатов назвал «шутку» Рахми Коча проявлением дискриминации и расистских выражений в отношении женщин.

После роста общественного недовольства прокуратура Измира 6 июня объявила о начале расследования в отношении Рахми Коча по обвинению в «публичном оскорблении части общества». Позже Рахми Коч принес извинения, заявив, что его слова «не были направлены против какой-либо идентичности».

Министр юстиции Акын Гюрлек заявил в соцсетях, что Коч «нацелился на женщин определенной этнической принадлежности». «Весы правосудия не измеряются богатством, титулом или статусом; заявления, унижающие честь и достоинство женщин, недопустимы независимо от того, кто их произносит», — подчеркнул министр.

Однако лидер Партии националистического движения (МНР), союзника правящей ПСР, Девлет Бахчели, известный близкими отношениями с семьей Коч, считает расследование ошибочным. В письменном заявлении он отметил, что шутка была рассказана в ходе дружеской беседы и не направлена против какой‑либо группы.

«Мы не считаем правильным атаковать уважаемого бизнесмена, который 95 лет служил Турции своим воспитанием и поведением», — заявил Бахчели, заняв позицию, отличную от позиции союзной ПСР.

Koç Holding был основан в 1926 году отцом Рахми Коча — Вехби Кочем. Сам Рахми Коч родился в 1930 году в Анкаре, получил образование по управлению бизнесом в Университете Джонса Хопкинса (США), прошел военную службу и начал карьеру в компании Otokoç, входящей в холдинг. После переноса штаб‑квартиры Koç Holding из Анкары в Стамбул в 1964 году стал главным координатором холдинга. Затем последовательно занимал должности генерального директора, заместителя председателя совета директоров, а в 1984 году возглавил холдинг после ухода Вехби Коча. В 2003 году передал руководство старшему сыну Мустафе Кочу и с тех пор остается членом совета директоров и почетным президентом. По данным Forbes за 2026 год, состояние Рахми Коча оценивается в 2,4 миллиарда долларов. Кроме него, еще три члена семьи Коч входят в список миллиардеров: Семахат Севим Арсел, Ипек Кырач и Мустафа Коч.