Детям до 16 лет...

«Главная цель — защитить детей до 16 лет от вредного воздействия соцсетей, включая призывы к суициду, сексуальную эксплуатацию и буллинг. Регистрация в соцсетях будет возможна только с 16 лет», — сказал Орудж.

В Азербайджане предлагают установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях с 16 лет. С такой инициативой выступил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж при обсуждении поправок в законодательство, пишет Report.

По его словам, для пользователей в возрасте 16-18 лет предлагается более гибкий механизм: регистрация возможна только с письменного согласия родителей. Законопроект также запрещает использование манипулятивных дизайн-техник (например, бесконечную прокрутку и автовоспроизведение видео) для подростков.

По словам Оруджа, платформы будут обязаны проверять возраст пользователей с помощью банковских карт, электронной почты или номера телефона. Сбор персональных данных для верификации не может использоваться в коммерческих целях или передаваться третьим лицам, а нарушителям будет грозить штраф.

А заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов в ходе обсуждения в парламенте проектов изменений в Кодекс об административных проступках, а также законов «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации» заявил, что «в разных странах применяются различные подходы. Существуют и альтернативные решения. В мире звучат призывы не только к запретам, но и к инвестициям в создание безопасных социальных сетей». Замминистра также отметил, что «в настоящее время в школах Азербайджана заблокирован доступ к TikTok. Использование интернета учащимися в школах отфильтровано»