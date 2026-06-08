Нападение с ножом на вокзале в Нью-Йорке: есть раненые

Шесть человек получили ножевые ранения на вокзале Penn Station в Нью-Йорке в воскресенье вечером, накануне первого матча финальной серии НБА в городе и за несколько дней до чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщили пожарная служба и мэр города. Предполагаемый преступник был задержан.

Первоначально представители пожарной службы сообщили о пяти пострадавших: один человек получил тяжелые ранения, двое — средней тяжести и еще двое — легкие; все они были доставлены в больницу.

Позднее вечером мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани написал в социальной сети X, что число пострадавших составило шесть человек.

«Мои мысли со всеми пострадавшими, их близкими, а также со всеми, кто был потрясен этим неприемлемым актом насилия. Я желаю каждой жертве полного и скорейшего выздоровления», — написал он.

По словам мэра, нападение было остановлено сотрудниками полиции Amtrak — национальной железнодорожной компании США, которые также задержали подозреваемого.

Нападение произошло на вокзале Penn Station, который будет обслуживать стадион MetLife в штате Нью-Джерси во время чемпионата мира по футболу, там пройдут восемь матчей, включая финал 19 июля.

Penn Station обслуживает в среднем около 600 000 пассажиров в день и расположен рядом с ареной Madison Square Garden, где президент США Дональд Трамп планирует присутствовать в понедельник на третьем матче финальной серии между New York Knicks и San Antonio Spurs.

В связи с этим меры безопасности вокруг арены будут усилены. Запланированные властями публичные трансляции матча на больших экранах были отменены после нескольких инцидентов, произошедших в пятницу вечером во время празднования второй победы Knicks в финале НБА.

Контролер города Нью-Йорка Марк Левин предположил в X, что подозреваемый может страдать серьезными психическими расстройствами: «Возникает множество важных вопросов о том, не оказался ли этот подозреваемый вне поля зрения слишком несовершенной системы психиатрической помощи».