Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу соучредителей «Toplum TV» Акифа Гурбанова, медиаэксперта Алескера Ахмедоглу (Мамедли), члена-учредителя Платформы «III Республика» Руслана Иззетли, Рамиля Бабаева, Али Зейналова, Мушфига Джаббарова, Илькина Амрахова, Фарида Исмаилова и Эльмира Аббасова.

По сообщению haqqin.az, на процессе, проходившем под председательством судьи Азера Тагиева, выступил государственный обвинитель. Он предложил лишить каждого из обвиняемых права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 3 года и приговорить: Акифа Гурбанова — к 16 годам, Алескера Мамедли — к 15 годам, Руслана Иззетли — к 16 годам, Рамиля Бабаева — к 14 годам, Али Зейналова — к 15 годам, Мушфига Джаббарова — к 14 годам, Илькина Амрахова — к 14 годам, Фарида Исмаилова — к 13 годам и Эльмира Аббасова — к 13 годам лишения свободы. Прокурор запросил арестовать Эльмира Аббасова в зале суда. В то же время он предложил конфисковать находящиеся под арестом автомобили и дома обвиняемых для обеспечения гражданского иска.

Напомним, что 6 марта 2024 года Министерство внутренних дел провело операцию в офисе, где располагалось интернет-телевидение «Toplum TV», и по еще нескольким адресам.

В отношении соучредителей «Toplum TV» Акифа Гурбанова, Алескера Ахмедоглу (Мамедли), сотрудников издания и члена-учредителя Платформы «III Республика» Руслана Иззетли была избрана мера пресечения в виде ареста. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

Позже фигурантам дела были предъявлены дополнительные обвинения (по статьям 162-1.1, 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4, 213.2.1 Уголовного кодекса).