USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.3044
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова

Инара Рафикгызы
13:41 257

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу соучредителей «Toplum TV» Акифа Гурбанова, медиаэксперта Алескера Ахмедоглу (Мамедли), члена-учредителя Платформы «III Республика» Руслана Иззетли, Рамиля Бабаева, Али Зейналова, Мушфига Джаббарова, Илькина Амрахова, Фарида Исмаилова и Эльмира Аббасова.

По сообщению haqqin.az, на процессе, проходившем под председательством судьи Азера Тагиева, выступил государственный обвинитель. Он предложил лишить каждого из обвиняемых права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 3 года и приговорить: Акифа Гурбанова — к 16 годам, Алескера Мамедли — к 15 годам, Руслана Иззетли — к 16 годам, Рамиля Бабаева — к 14 годам, Али Зейналова — к 15 годам, Мушфига Джаббарова — к 14 годам, Илькина Амрахова — к 14 годам, Фарида Исмаилова — к 13 годам и Эльмира Аббасова — к 13 годам лишения свободы. Прокурор запросил арестовать Эльмира Аббасова в зале суда. В то же время он предложил конфисковать находящиеся под арестом автомобили и дома обвиняемых для обеспечения гражданского иска.

Напомним, что 6 марта 2024 года Министерство внутренних дел провело операцию в офисе, где располагалось интернет-телевидение «Toplum TV», и по еще нескольким адресам.

В отношении соучредителей «Toplum TV» Акифа Гурбанова, Алескера Ахмедоглу (Мамедли), сотрудников издания и члена-учредителя Платформы «III Республика» Руслана Иззетли была избрана мера пресечения в виде ареста. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

Позже фигурантам дела были предъявлены дополнительные обвинения (по статьям 162-1.1, 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4, 213.2.1 Уголовного кодекса).

Трамп – Израилю и Ирану: Немедленно прекратите!..
Трамп – Израилю и Ирану: Немедленно прекратите!.. видео; обновлено 13:50
13:50 1824
Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы
Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы
13:51 59
Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова
Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова
13:41 258
Турецкий миллиардер пошутил... и начался скандал
Турецкий миллиардер пошутил... и начался скандал
12:52 1497
Азербайджан откроет посольство в Португалии
Азербайджан откроет посольство в Португалии
12:50 547
Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд
Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд
12:34 1074
«Супер Эль-Ниньо» убивает молодежь: есть ли угроза Азербайджану?
«Супер Эль-Ниньо» убивает молодежь: есть ли угроза Азербайджану?
11:26 3105
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий наш комментарий; все еще актуально
7 июня 2026, 18:50 8657
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане последнее обновление 11:47
11:47 46490
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня...
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня... главная тема; все еще актуально
7 июня 2026, 11:09 5575
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении?
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении? Комментарии из Грузии; все еще актуально
6 июня 2026, 23:00 6258

ЭТО ВАЖНО

Трамп – Израилю и Ирану: Немедленно прекратите!..
Трамп – Израилю и Ирану: Немедленно прекратите!.. видео; обновлено 13:50
13:50 1824
Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы
Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы
13:51 59
Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова
Прокурор потребовал 15 лет для Алескера Мамедова
13:41 258
Турецкий миллиардер пошутил... и начался скандал
Турецкий миллиардер пошутил... и начался скандал
12:52 1497
Азербайджан откроет посольство в Португалии
Азербайджан откроет посольство в Португалии
12:50 547
Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд
Мартин Райан обратился в Бакинский апелляционный суд
12:34 1074
«Супер Эль-Ниньо» убивает молодежь: есть ли угроза Азербайджану?
«Супер Эль-Ниньо» убивает молодежь: есть ли угроза Азербайджану?
11:26 3105
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий наш комментарий; все еще актуально
7 июня 2026, 18:50 8657
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане последнее обновление 11:47
11:47 46490
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня...
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня... главная тема; все еще актуально
7 июня 2026, 11:09 5575
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении?
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении? Комментарии из Грузии; все еще актуально
6 июня 2026, 23:00 6258
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться