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Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
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Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

В России не хотят армянскую рыбу

13:43 222

Россия расширит ограничения на поставки рыбы из Армении, если «возникнут ветеринарные риски», заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Россия уже ввела ограничения на поставки живой рыбы из Армении. Если будут выявлены факторы, при которых могут возникнуть ветеринарные риски, при которых эта рыба, когда поставляется, будет влиять на нашу ветеринарную безопасность, безусловно, дальнейшие шаги будут», — приводят российские СМИ слова Шестакова.

Помимо живой рыбы, из Армении в Россию поставляется еще и охлажденная рыба. Шестаков добавил, что Армения с точки зрения поставок форели занимала по импорту большой объем. Если говорить о насыщении внутреннего рынка, «ограничения никак не повлияют, так как в РФ достаточно своего производства форели», заявил Шестаков. По его словам, импорт будет замещен другими странами, в том числе Турцией.

С конца мая Россия ограничила поставки из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эти запреты политизированными.

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