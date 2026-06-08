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Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы

13:51 1232

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.

«Я поздравляю Армению с проведением демократических и свободных выборов, а Никола Пашиняна с победой. Это также победа суверенитета Армении, вашей независимости и вашего права жить так, как вы выбираете.

Мы желаем вам успеха. Украина готова расширять наше сотрудничество, и сейчас самое время для Европейского cоюза оказать реальную поддержку Армении и сделать все необходимое, чтобы люди почувствовали, что их жизнь стала лучше благодаря отношениям с Европой. Это испытание для Европейского cоюза. Важно не терять время и не упускать возможности.

Поздравления Армении с проведением демократических, свободных выборов, а Никола Пашиняна – с победой. И это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определяете. Мы желаем вам успеха. Украина готова расширить наше сотрудничество, и сейчас настало время для Европейского cоюза по-настоящему поддержать Армению и сделать все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жизнь стала лучше благодаря отношениям с Европой. Это испытание для Европейского cоюза. Важно не терять время и возможности», - написал Зеленский в соцсети Х.

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