Зеленский поздравляет Пашиняна: Это испытание для Европы

«Я поздравляю Армению с проведением демократических и свободных выборов, а Никола Пашиняна с победой. Это также победа суверенитета Армении, вашей независимости и вашего права жить так, как вы выбираете.

Мы желаем вам успеха. Украина готова расширять наше сотрудничество, и сейчас самое время для Европейского cоюза оказать реальную поддержку Армении и сделать все необходимое, чтобы люди почувствовали, что их жизнь стала лучше благодаря отношениям с Европой. Это испытание для Европейского cоюза. Важно не терять время и не упускать возможности.

Поздравления Армении с проведением демократических, свободных выборов, а Никола Пашиняна – с победой. И это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определяете. Мы желаем вам успеха. Украина готова расширить наше сотрудничество, и сейчас настало время для Европейского cоюза по-настоящему поддержать Армению и сделать все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жизнь стала лучше благодаря отношениям с Европой. Это испытание для Европейского cоюза. Важно не терять время и возможности», - написал Зеленский в соцсети Х.