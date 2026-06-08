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Си Цзиньпин нанес визит товарищу Киму

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14:10 883

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Северную Корею, сообщает «Синьхуа».

«Генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Китая и председатель КНР прибыл в Пхеньян в понедельник с государственным визитом», — отмечает агентство.

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне заявил, что Китай готов сотрудничать с КНДР для стратегического управления двусторонними отношениями.

«Твердая приверженность Китая защите общих с КНДР интересов и сохранению благоприятной стратегической среды не изменится. Китай и КНДР должны совместно поддерживать региональный мир и развитие», — отметил Си Цзиньпин. 

Отметим, что в этом году исполняется 65 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Пхеньяном и Пекином.

Последний визит Си Цзиньпина в Северную Корею состоялся семь лет назад - 20-21 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что председатель КНР посетит КНДР с 8 по 9 июня по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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