«Мы не будем молча умирать»: у Украины скоро будет своя баллистика

«За несколько лет войны и массированных атак мы создали много разных дронов и ракет. Баллистики у нас пока нет, но мы уже очень близко», — заявил Зеленский.

Он отметил, что украинские атаки по российским военным объектам — доказательство того, что украинцы не будут «просто молча умирать», а будут отвечать и становиться сильнее.

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны Украина передавала сигналы европейцам и американцам, чтобы остановить президента РФ, а также провела сотни телефонных звонков. По мнению Зеленского, Путин «рассчитывал, что мы не выживем зимой, стремился сломать наш моральный дух, сломать наших людей».

Наиболее известный украинский проект баллистических ракет — оперативно-тактический комплекс «Сапсан» («Гром-2»), его дальность может достигать 500 км. В 2024 году украинские власти сообщили об успешном испытании первой баллистической ракеты нового поколения, но ее характеристики не раскрывались.

В интервью Зеленский также дал понять, что по-прежнему готов к заморозке конфликта по текущей линии фронта. По его словам, он готов к личным переговорам с Путиным в любом формате. Зеленский сказал, что Украина не выполнит основное требование Владимира Путина — не уйдет из Донбасса и не даст России оформить это как победу.