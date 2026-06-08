Погода на завтра

9 июня в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако утром возможны дожди, в некоторых частях полуострова — грозы, ночью — туман, северо-восточный ветер утром сменится юго-восточным. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Апшероне ночью составит 15-19, днем - 23-28 градусов тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В некоторых регионах Азербайджана днем возможны дожди, грозы и град, в восточных районах — ливни, ночью и утром на отдельных территориях туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-20, днем - 28-33, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20, местами может повыситься до 23-28 градусов выше нуля.