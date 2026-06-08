Еврокомиссар спешит в Армению

Кос поздравила Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах 7 июня. Еврокомиссар отметила, что результат голосования подтвердил выбор армянского народа, несмотря на давление со стороны Москвы.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос анонсировала свой визит в Армению «как можно скорее» после того, как на парламентских выборах в стране победила партия проевропейского премьера Никола Пашиняна. Об этом чиновница написала в X.

«На фоне масштабного давления и вмешательства со стороны России, эта победа еще раз подтверждает выбор армян в пользу сильной, суверенной и независимой Армении», - написала Кос.

Она заявила о начале работы группы ЕС-Армения.

«Я приеду в Армению как можно скорее – солидарность Европы с Арменией остается неизменной. Сегодня мы также приступим к работе в новой рабочей группе ЕС-Армения с целью углубления нашего партнерства», – написала еврокомиссар.

Согласно предварительному результату подсчета всех бюллетеней, партия «Гражданский договор» выиграла парламентские выборы в Армении с результатом 49,81% голосов избирателей.

Сам Пашинян уже заявил об «исторической победе, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения».

Выборы состоялись на фоне обострения давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.