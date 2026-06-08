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Россиян призывают мыться реже

14:54 913

Идеолог Кремля Александр Дугин нашел «врага цивилизации» в квартирах россиян: он призвал чаще отключать жителям России горячую воду ради «спасения человеков».

По его словам, постоянный доступ к горячей воде превращает человека в «примата», а ежегодные отключения помогают людям мыслить и побеждать в себе «обезьяну».

«Когда человек знает, что у него всегда есть возможность помыться в горячей воде, такой человек перестает думать. Он превращается в примата, который срывает с ветки банан — и все, на этом его мыслительный процесс заканчивается. Постоянный доступ к горячей воде запускает процесс, который Хайдеггер (один из самых влиятельных философов и мыслителей XX века – ред.) называет «назад к обезьяне», процесс антицивилизации. Даже нагреть воду кипятильником — уже проявление воли, работа мысли. Поэтому сейчас, когда на две недели отключают горячую воду, — это время человека мыслящего, время победы над обезьяной», - заявил Дугин.

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