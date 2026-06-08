Блокада продлится столько, сколько надо

Американские военные продолжат осуществлять в полной мере блокаду иранских портов, пока Вашингтон и Тегеран не добьются финальных договоренностей об урегулировании кризиса, заявил президент США Дональд Трамп.

«Блокада сохранится в полную силу, пока не удастся получить финальное соглашение», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент также выразил мнение, что и Израиль, и Иран стремятся к незамедлительному прекращению огня. По словам президента, финальная фаза переговоров продолжается, однако им может помешать «невежество или глупость».

Израильские военные ранее сообщили, что в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном. В понедельник стало известно, что Израиль нанес авиационные удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана; иранские военные со своей стороны вели обстрел Израиля баллистическими ракетами.