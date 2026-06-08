Наказание за Ормуз: Европа вводит санкции против Ирана

Европейский союз ввел санкции против иранских физических и юридических лиц за действия, связанные с закрытием Ормузского пролива. Иран стал первой страной, подпавшей под новый санкционный режим ЕС в области свободы судоходства. Об этом по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств Евросоюза заявила верховный представитель блока по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Сегодня в Брюсселе страны - члены ЕС одобрили санкции в отношении иранских лиц и организаций, причастных к препятствованию прохода через Ормузский пролив. При этом ЕС впервые применил свой новый режим санкций в области свободы судоходства», — сказала Каллас.

По ее словам, министры обороны ЕС сошлись во мнении, что действия Ирана в Ормузском проливе «неприемлемы».

Каллас добавила, что Вашингтон и Тегеран должны разрешить конфликт дипломатическим путем, чтобы открыть Ормузский пролив.