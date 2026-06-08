Бакинский пивзавод перекрашивает Каспий

В Хатаинском районе Баку предприятие по производству пива, предположительно, сбрасывает сточные воды в Каспийское море. Соответствующие видеокадры распространены в социальных сетях.

Сообщается, что в направлении поселка Говсан поверхность моря покрылась красной краской и пеной. Из-за загрязнения гибнут морские обитатели. На кадрах также зафиксировано окрашивание морской воды в красный цвет.

Как сообщили haqqin.az в Государственной службе по контролю за использованием и охраной вод, в ходе мероприятий, проведенных сегодня, было установлено: сточные воды, образующиеся на заводе по производству алкогольных напитков ООО Alko LMD Azer Spirt 2024, расположенном по адресу: Баку, Хатаинский район, ул. Пивзавод, сбрасывались в направлении Каспийского моря сначала по открытому каналу, а затем по подземному пластиковому трубопроводу диаметром 300 мм.

С целью определения состава сбрасываемых сточных вод с резким запахом и красновато-бурым оттенком были взяты пробы воды и проведены лабораторные испытания. Согласно результатам анализов, содержание взвешенных веществ, химическое потребление кислорода (ХПК), биологическое потребление кислорода (БПК₅) и концентрация аммония в пробах многократно превысили предельно допустимые значения (ПДК).

Превышение норм по БПК₅, ХПК и взвешенным веществам оказывает серьезное негативное воздействие на экосистему и водные биоресурсы Каспийского моря. Высокие показатели БПК₅ и ХПК свидетельствуют о значительном содержании в воде органических и химических загрязнителей; их распад может привести к стремительному снижению уровня растворенного кислорода и, как следствие, к гибели водных организмов от кислородного голодания. Избыток взвешенных веществ, в свою очередь, ограничивает проникновение солнечного света в глубокие слои воды, ослабляет фотосинтез и покрывает донные организмы, повышая риск их гибели.

На основании выявленных фактов установлено нарушение требований Водного кодекса, Закона «О водоснабжении и сточных водах», а также «Норм допустимого вредного воздействия на рыбохозяйственные водные объекты», утвержденных Постановлением Кабинета Министров № 146 от 16 сентября 1999 года. Выявленные нарушения выражаются в загрязнении морской среды из наземных источников путем сброса веществ, вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря либо препятствующих законному использованию моря, — что нарушает требования статьи 252.1 Уголовного кодекса. Помимо этого, в действиях предприятия усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 250.1 Уголовного кодекса, — загрязнение и истощение поверхностных или подземных вод, используемых источников водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, повлекшее причинение существенного вреда рыбе и другим водным биоресурсам.

Собранные материалы направлены в Управление полиции на водном транспорте Главного управления полиции на транспорте Министерства внутренних дел для пресечения правонарушения и правовой оценки.