Совместный тренинг МЧС и Госагентства по туризму

Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственным агентством по туризму совместно организован тренинг для экскурсоводов на базе Академии МЧС. Тренинг был посвящен обеспечению безопасности туристов в различных локациях, а также правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления по связям с общественностью МЧС Ирада Керимова, первый заместитель начальника Академии Фуад Мехбалыев, ответственные сотрудники профильных структур МЧС, Государственного агентства по туризму и различных туристических компаний.

Главной целью проведения тренинга стало повышение эффективности мер по обеспечению безопасности местных и иностранных туристов, а также углубление знаний и навыков экскурсоводов в данной области и повышение уровня их готовности к чрезвычайным ситуациям.

В теоретической части тренинга специалисты МЧС ознакомили гидов с рисками, которые могут возникнуть в горных и лесных районах, на водоемах, в вулканических зонах, исторических и иных туристических местах, а также при использовании различных видов аттракционов и транспортных средств, воздушных шаров и парашютов. Были подробно освещены правила поведения в перечисленных условиях, действия при различных опасных ситуациях, в том числе приемы оказания первой помощи и возможности горячей линии «112». Также были продемонстрированы информационные видеоролики.

В ходе интерактивной теоретической части на все вопросы были даны развернутые ответы, а участникам вручены памятные материалы о правилах безопасного поведения.

Затем началась практическая часть тренинга. В частности, была продемонстрирована первая помощь «пострадавшим» в условиях смоделированного происшествия. Горным гидам и руководителям групп, отправляющихся в экстремальные путешествия, были наглядно показаны правила использования спасательного оборудования.

Успешно завершившийся тренинг позволил достичь поставленных целей, а участники, прошедшие его, были награждены почетными грамотами.