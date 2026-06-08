Евросоюз разрешил военным досматривать российские суда

Военно-морские силы (ВМС) Европейского союза в Средиземном море в рамках операции IRINI получили право проводить санкционированный досмотр судов, которые в ЕС считают частью российского «теневого флота». Об этом сообщила на неформальной встрече с главами министерств обороны государств Евросоюза в Никосии в понедельник, 8 июня, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Наша операция IRINI изменила правила вовлечения и теперь также приступает к подъему на суда», – цитирует слова Каллас Европейская служба внешних связей (EEAS).

По словам Каллас, речь идет о том, чтобы изменить «передовые практики», поскольку эти суда «действительно представляют опасность», и, конечно же, речь идет о том, чтобы ограничить возможности «России по финансированию этой войны», передает Deutsche Welle.

IRINI (в переводе с греческого «мир») — военно-морская миссия Евросоюза, запущенная в 2020 году. Ее изначальные задачи — обеспечение соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию с использованием воздушных, спутниковых и морских средств, борьба с контрабандой нефти и торговлей людьми. Операция действует в центральной части Средиземного моря.