Мирзоян: Армения не выплатила членский взнос в ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения в 2025 году не выплатила членские взносы в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и назвал причину.

«В 2025 году мы не перечисляли членский взнос за наше участие в деятельности ОДКБ по простой причине: мы не участвовали в этой деятельности», — сказал Мирзоян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания.

Напомним, в 2024 году Армения заявила о заморозке участия в ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал в качестве причины невыполнение Организацией своих обязательств перед Арменией в сфере безопасности.

МИД Армении также заявлял, что Ереван воздерживается от участия в финансировании деятельности ОДКБ в рамках бюджета организации на 2024 год.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не вернется в ОДКБ и, когда понадобится, примет решение и выйдет из организации.