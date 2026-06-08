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Захарова о выборах в Армении

15:55 2182

Россия намерена выстраивать курс в отношениях с Арменией «с учетом реальных шагов» властей страны. Москва также рассчитывает, что Ереван будет руководствоваться подходами, основанными на национальных интересах. Такой комментарий опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с парламентскими выборами в Армении, сообщает «Коммерсант».

Захарова заявила, что выборы прошли в условиях вмешательства Запада и «грубого попрания Ереваном демократических принципов и процедур проведения свободных выборов». Она отметила «жесткие репрессии» в отношении оппозиционных партий и движений. По мнению Захаровой, ограничения коснулись исключительно тех политических сил, которые поддерживают укрепление союза с Россией и отказ от вхождения в Евросоюз.

Одновременно выборы продемонстрировали «снижение поддержки правящей партии, широкий запрос на пребывание Армении в ЕАЭС и поляризацию общества страны», полагает Захарова. По ее словам, в таких условиях «односторонние решения о путях развития без учета мнения всех слоев населения» могут привести к социальным потрясениям.

«В Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении. Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания», — заявила официальный представитель МИД.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. По их итогам партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов.

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