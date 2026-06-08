Россия бьет по энергообъектам и инфраструктуре Украины

Российские войска на выходных обстреляли сразу четыре объекта в Днепропетровской области, информирует ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания).

В украинской компании указали, что энергосистема оперативно восстанавливает электроснабжение после каждого удара, но сегодня ночью россияне вновь били по энергетической инфраструктуре.

«Сейчас в регионах без света остаются 67 населенных пунктов — более 30 тысяч жителей. На одном из объектов вспыхнул пожар», - говорится в сообщении.

Накануне российская армия дважды атаковала дронами-камикадзе типа «Шахед» в узловом предприятии в Днепропетровской области. Из-за активации дрона возле шахты механик получил ранения. Повреждена система жизнеобеспечения этого предприятия. Несколькими днями ранее в результате обстрела армии РФ погиб работник шахты.

В Харькове из-за атаки РФ повреждено депо «Новой почты», где хранились почтовые отправления на почти миллион гривен ($22 400).

«В результате российской атаки беспилотником в ночь на среду в Харькове было повреждено депо №5 Новой почты. …БПЛА попал в крышу здания, начался пожар и частичное обрушение конструкций», об этом сообщила «Новая почта», пишут украинские СМИ.

В компании отметили, что в момент удара депо не работало, поэтому работники не пострадали.