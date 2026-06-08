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Ходорковскому 10 лет заочно

16:14 793

Суд Москвы заочно приговорил Михаила Ходорковского к 10 годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию, сообщает «Медиазона».

Ходорковскому также запретили в течение пяти лет администрировать сайты. Прокуратура запрашивала для него 14 лет колонии.

О том, что на Михаила Ходорковского завели дело о «фейках» про российскую армию, стало известно в январе 2024 года. Поводом для дела стали пост в твиттере и видео на ютюб-канале Ходорковского. В сентябре 2022 года он выложил фотографию письма, якобы отправленного заместителем министра финансов Ириной Окладниковой вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором говорилось, что к середине августа на войне в Украине погибли больше 48 тысяч российских солдат.

Видео, о котором идет речь в уголовном деле, было опубликовано в июле 2024 года на ютюб-канале политика. В нем он рассказывает о российском ударе по киевской больнице «Охматдет».

Михаил Ходорковский проходит еще по одному уголовному делу, о возбуждении которого в октябре 2025 года сообщала ФСБ. Спецслужба обвинила политика и еще 22 члена «Антивоенного комитета России» в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества или участии в нем. Поводом для дела стало подписание в 2023 году в Берлине «Декларации российских демократических сил» (так называемая Берлинская декларация), в которой «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России». В марте нынешнего года Верховный суд РФ объявил «Антивоенный комитет России» «террористической организацией».

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