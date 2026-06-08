Главком ВСУ рассказал об освобожденной украинской территории

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать оборону, наносить урон российским войскам и сохранять инициативу на отдельных участках фронта. В мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составило почти 100 квадратных километров в пользу Украины, а ущерб, нанесенный России ударами в глубоком тылу, превысил 1 млрд долларов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишут украинские СМИ.

По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. «Несмотря на постоянное давление противника, Вооруженные силы Украины продолжают устойчиво удерживать оборону, уничтожать… и наносить эффективные удары по врагу в его оперативной и стратегической глубине», – подчеркнул главком ВСУ.

Сырский отметил, что с начала года украинские военные освободили уже более 600 квадратных километров территории. Он также сообщил, что в течение мая подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей.

Отдельно главком ВСУ отметил работу средств Deep Strike, поразивших в мае 111 объектов военно-промышленного комплекса, энергетической и топливной инфраструктуры России. «Прямой и косвенный экономический ущерб, нанесенный противнику в результате операций Deep Strike в мае, составил около 1,058 млрд долларов», – отметил Сырский.

По его словам, в мае впервые в рамках единого замысла была реализована серия успешных ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории Москвы и Московской области. Главком ВСУ сообщил, что силы противовоздушной обороны в течение месяца уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных ударов противника.

В то же время Сырский подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных современных системах ПВО и ракетах к ним.

Кроме того, ВМС Украины в мае провели около 1500 мероприятий по обеспечению безопасности гражданского судоходства, что позволило обеспечить проход 633 судов в порты Большой Одессы и реку Дунай.