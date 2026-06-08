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Неожиданный посредник в переговорах Киева и Москвы

16:39 1057

Президент США Дональд Трамп договорился с патриархом Иерусалимским и всея Палестины, Сирии и Аравии Феофилом III о том, что тот выступит посредником в мирных переговорах Москвы и Киева, и до конца июня встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

Трамп и греко-православный епископ провели переговоры в Вашингтоне в прошлый четверг, встреча длилась 40 минут. Президент США и Феофил III обсудили создание нового переговорного канала в мирном процессе. В конце июня патриарх должен встретиться с Путиным в Москве, утверждают источники издания.

Ynet отмечает, что Феофил пользуется доверием и в России, и в Украине. Ранее он участвовал в гуманитарных процессах и вел переговоры по освобождению израильтянки Наамы Иссахар из заключения в России.

Феофил III «не имеет политической принадлежности и пользуется религиозным и моральным доверием», отмечают собеседники Ynet.

В последние месяцы мирные переговоры между Россией и Украиной прекратились. До этого посредниками в них выступали спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

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