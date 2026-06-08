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Мощный взрыв в Узбекистане: есть погибшие и пострадавшие

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В городе Карши – крупном областном центре Кашкадарьинской области в южном Узбекистане – произошел мощный взрыв.

По предварительным данным, взрыв случился в районе Арабхона, передали узбекские паблики. Очевидцы сообщали о сильном хлопке, после которого в небо поднялся густой черный дым.

Позже стало известно, что взрыв был на газовой заправке.

«В Каршинском районе в 13.50 (12.50 по Баку) произошел взрыв в пункте заправки бытовых баллонов сжиженным газом», — сообщило МЧС Узбекистана.

По официальным данным, в результате происшествия погибли 6 человек, еще 5 получили травмы и были госпитализированы. Также огнем повреждены 4 автомобиля и 2 подземных резервуара для хранения топлива.

Причины взрыва устанавливаются.

На место оперативно прибыли спасатели, ведутся работы по ликвидации последствий пожара, сообщили в МЧС.

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