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Франция расширяет военное присутствие на Кипре

17:23 140

Франция и Кипр подписали сегодня в Никосии Соглашение о статусе сил (SOFA), которое позволяет французским войскам проходить подготовку и действовать на острове в целях, которые Никосия называет сугубо «гуманитарными».

Турция, в свою очередь, предупредила, что соглашение нарушает баланс на острове. Турецкая Республика Северного Кипра назвала документ «не имеющим юридической силы».

Отметим, что документ определяет условия, на которых французские войска могут размещаться, проходить обучение и действовать на Кипре, соблюдая при этом национальный суверенитет. Оно охватывает в том числе вопросы военной координации и оперативной совместимости, связей в области оборонных технологий и промышленности, совместных военных учений, обмена персоналом.

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