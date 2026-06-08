Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа…

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем может спровоцировать новые потрясения на мировом нефтяном рынке и в мировой торговле в целом. В понедельник йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили, что запретят израильское морское судоходство в Красном море. Еще ранее хуситы обстреляли ракетами центральную часть Израиля. О пострадавших не сообщалось. Военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что вступил в силу запрет на израильское морское судоходство в Красном море, и что любая израильская цель будет атакована. Он также предупредил, что «эскалация встретит ответную эскалацию, и наши операции будут активизироваться в соответствии с развитием событий». В заявлении, прозвучавшем после ракетных обстрелов из этого региона, Сари взял на себя ответственность за удары по центральному Израилю, заявив, что «в соответствии с принципом «единства фронтов» и в ответ на израильскую агрессию против Ливана, Ирана и Газы наши силы нанесли ракетный удар по важным целям в оккупированной Яффе». Эскалация последовала за решением Ирана в воскресенье нанести прямой удар по Израилю, который, по утверждению Тегерана, был ответной мерой на израильский рейд по целям «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте. После нескольких ночных ракетных обстрелов Израиля со стороны Ирана хуситы, похоже, присоединились к иранскому наступлению в полную силу: их утренний ракетный запуск вызвал срабатывание сирен в районах Израиля. В ответ на первоначальные ночные атаки Армия обороны Израиля нанесла удары по целям внутри Ирана, в том числе по нефтехимическому заводу в Махшахре.

С самого утра в Израиле неоднократно звучали сирены, оповещающие о ракетных обстрелах. Первая сирена была вызвана запуском ракет хуситами из Йемена, за ней последовала серия иранских ракетных залпов, в результате которых жители были вынуждены искать убежища в долине реки Иордан, Иерусалиме, Большом Тель-Авиве (Гуш-Дан), Беэр-Шеве и некоторых районах Западного берега. Вскоре после первой волны иранского огня в районе Беэр-Шевы прозвучала вторая волна сирен. В ответ ВВС Израиля начали новую волну авиаударов по территории Ирана. Угроза, исходящая от хуситов для международного торгового маршрута через Красное море, представляет собой новый этап эскалации на Ближнем Востоке, который несет серьезную опасность для мировой экономики. Действительно, хуситы до сих пор заявляли, что будут наносить удары по «израильским судам» в Баб-эль-Мандебском проливе, но опыт показывает, что иранские прокси могут атаковать судно, не уточняя, принадлежит оно непосредственно Израилю или перевозит израильский груз. В целом, сбитие любого торгового судна или нефтяного танкера в этом заливе немедленно увеличивает риски для международных морских перевозок, страховые компании неохотно страхуют суда, следующие по этому маршруту, и в результате логистическим компаниям приходится выбирать более длинный маршрут через Африканский Рог.

Закрытие Ираном Ормузского пролива и ответная блокада иранских портов США уже вызвали серьезный кризис в мировой торговле, включая значительное сокращение экспорта нефти на рынок по сравнению с потребностями. Теперь блокирование или угроза блокирования хуситами торгового пути через Красное море еще больше усугубит этот кризис. Существуют прогнозы, что если поставки нефти через Красное море прекратятся, цена на нефть на мировом рынке может вырасти до 150-200 долларов. Это связано с тем, что Саудовская Аравия после закрытия Ормузского пролива экспортирует часть своей нефти на рынок через это море. До войны суда, проходившие через Ормузский пролив — узкий путь в Персидский залив на южной границе Ирана, — перевозили около одной пятой мировых поставок энергоносителей. Ежедневная добыча нефти странами-членами ОПЕК+ резко упала, поскольку танкеры оставались заблокированными. В такой ситуации ОПЕК пытается предпринять некоторые шаги для стабилизации рынка, но эти шаги кажутся безнадежными. В воскресенье картель влиятельных нефтедобывающих стран, известный как ОПЕК+, договорился увеличить добычу на 188 000 баррелей в сутки в июле. Этот шаг стал очередным обещанием Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) за последние месяцы увеличить добычу. В обычное время увеличение добычи странами ОПЕК+ помогло бы снизить цены. Но фактическое перекрытие Ормузского пролива оставило в затруднительном положении значительную часть мировых ежедневных поставок нефти, поэтому увеличение добычи носит в основном символический характер. «Страны будут продолжать внимательно следить за рыночной ситуацией и оценивать ее», — говорится в заявлении консорциума нефтедобывающих стран, в котором также отмечается «важность осторожного подхода». Это решение было принято после дистанционной встречи стран ОПЕК+, в состав которой входят Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Россия и Саудовская Аравия.