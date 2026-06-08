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Мощный взрыв в Белгороде

ФОТО; ВИДЕО
17:33 2074

В российском Белгороде прогремел мощный взрыв: над городом поднимается дым. Взрывную волну некоторые горожане почувствовали даже в своих домах.

Около 16:00 (17:00 по Баку) 8 июня в Белгороде раздался взрыв. Он был настолько сильным, что многие горожане почувствовали, как задребезжали окна в зданиях.

Спустя время очевидцы стали сообщать о большом черном облаке дыма над городом. Некоторые пользователи Сети утверждают, что его видно даже за пределами Белгорода.

Что именно произошло, пока точно не известно — комментариев из официальных источников на момент публикации материала не было.

Через паблики информация поступает противоречивая. Одни говорят о ракетном ударе, другие — российский самолет уронил авиабомбу.

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