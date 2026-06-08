«Хезболла» атакует израильских военных

Шиитская группировка «Хезболла» выпустила три ракеты по израильским военным на юге Ливана, об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Некоторые из снарядов были перехвачены до того, как они пересекли израильскую границу, а еще один снаряд упал вблизи солдат ЦАХАЛ, сообщили в армии.

Информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что ракеты, выпущенные «Хезболлой», запустили сирены в Кирьят-Шмоне и близлежащих поселениях на севере Израиля.

По данным ливанских источников, ударам подверглись населенные пункты Эль-Харайб, Хирбат-эд-Двейр, Бурдж-эш-Шимали, а также окраины Дейр-Канун-Рас-эль-Айна в округе Тир на юге Ливана.

В сети публикуют кадры последствий израильских ударов по югу Ливана.