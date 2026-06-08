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Подземный наркобункер в Новханы

18:00 1292

В поселке Новханы Апшеронского района сотрудники полиции обнаружили оборудованный под землей наркобункер, где выращивались сотни кустов конопли.

В сообщении пресс-службы МВД говорится, что в ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков 45-летний Этибар Гурбанов. При осмотре его дома в саду был обнаружен подземный бункер. Сотрудники полиции выявили в бункере 209 кустов культивированной конопли. Общий ее вес превысил 11 кг. Кроме того, изъято около 2 кг марихуаны. Бункер был оснащен специальными системами вентиляции, освещения и отопления.

Возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Гурбанова избрана мера пресечения в виде ареста.

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