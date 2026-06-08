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США атаковали индийцев

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Сегодня днем у побережья Омана к югу от Ормузского пролива произошел пожар на нефтяном танкере MT Marivex. По данным Министерства портов, судоходства и водных путей Индии, на борту судна находились 24 индийских гражданина. К настоящему моменту все они спасены и находятся в безопасности.

Индийские власти подтвердили, что судно следовало в балласте (без груза). Сообщается, что взрывом поврежден моторный отсек и разрушена спасательная шлюпка. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать попадание ракеты или атака беспилотника ВМС США.

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