Эмин Амруллаев принял участие в 9-м заседании министров образования Организации тюркских государств

Заседание, организованное Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан, проходило под председательством министра науки и высшего образования этой страны Саясата Нурбека.

На заседании обсуждались вопросы развития многостороннего сотрудничества в области образования в рамках «Видения тюркского мира – 2040», «Стратегии ОТГ на 2022–2026 годы», а также решения, принятые на саммитах ОТГ и встречах министров образования.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по проектам и инициативам, направленным на укрепление образовательной интеграции в тюркском мире, повышение академической мобильности, обеспечение устойчивости деятельности Союза тюркских университетов (TÜRKÜNİB), а также создание пространства высшего образования тюркского мира. Кроме того, обсуждались возможности совместного сотрудничества, включая программы обмена студентами и преподавателями в области общего образования.

Выступая на заседании, министр науки и образования Эмин Амруллаев высоко оценил работу, проводимую в рамках ОТГ по развитию сотрудничества в области науки и образования. Министр отметил, что выдвинутые инициативы в области общего и высшего образования будут способствовать расширению академической мобильности между государствами-членами и наблюдателями ОТГ, укреплению межуниверситетских связей, а также углублению интеграции в сфере образования в тюркском мире. Министр также представил инициативу Азербайджана по созданию более систематического институционального сотрудничества в области высшего образования в тюркском мире.

По итогам встречи было подписано коммюнике девятого заседания, а также утвержден ряд стратегических документов и инициатив.