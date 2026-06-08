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Удержится ли Константиновка?

19:18 1801

Российские военные начали фиксироваться практически по всему периметру Константиновки, заходя в город по модели Покровска. Об этом сообщает украинский военный с позывным Мучной.

По его словам, российские подразделения проявляют особую активность на южном, юго–восточном и западном флангах. Небольшие группы противника просачиваются через жилую застройку и промзоны, закрепляясь в подвалах и разрушенных зданиях. Тактика РФ заключается в постоянной отправке новых групп взамен уничтоженных. Из–за этого линия боев становится размытой, а российские военные появляются в неожиданных местах.

Украинский военный отметил нехватку пехоты для зачистки районов, поскольку после вытеснения противника из одного квартала новые группы сразу появляются в соседнем. По его мнению, ситуация напоминает бои за Покровск и переходит в формат непрерывной войны на истощение.

Он добавил, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться, так как наступает момент, когда противник накапливает огромные ресурсы, а фронт растягивается. В условиях круглосуточного давления удерживать каждый дом и квартал становится физически невозможно.

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