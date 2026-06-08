Мясо есть, но вы держитесь…

В Азербайджане численность поголовья крупного и мелкого рогатого скота опустилась до самого низкого уровня за последние шесть лет. Параллельно подорожало мясо, и рост цен продолжается. Ситуация в животноводстве неоднократно затрагивалась представителями Министерства сельского хозяйства, депутатами и экспертами: обсуждались проблемы и возможные решения. Однако ни динамика цен, ни последние незначительные показатели по увеличению производства пока не свидетельствуют об улучшении ситуации. В то же время подготовлена «Государственная программа по развитию производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы». Предусмотренные в ней меры внушают надежду на развитие отрасли в ближайшие годы. В частности, планируется введение субсидий и временных налоговых льгот для мясных убойных пунктов. Haqqin.az изучил ситуацию в сфере животноводства, проанализировал меры, предусмотренные государственной программой, и попытался ответить на ряд ключевых вопросов.

Данные статистики: снижение более чем на миллион голов Ослабление кормовой базы, сокращение пастбищ и ежегодный рост затрат, на фоне которого животноводство становится все менее прибыльным, привели к упадку отрасли. Согласно официальной статистике, в 2020 году в Азербайджане насчитывалось 2 миллиона 646 тысяч 600 голов крупного рогатого скота. К началу текущего года поголовье снизилось до 2 миллионов 435 тысяч 500 — уменьшение на 211 тысяч 100 голов за шесть лет. В 2020 году количество овец и коз составляло 8 миллионов 189 тысяч 200 голов. К началу этого года оно сократилось до 6 миллионов 757 тысяч 800: то есть за шесть лет поголовье уменьшилось на 1 миллион 431 тысячу 400 голов. Несколько месяцев назад Министерство сельского хозяйства заявило, что сокращение поголовья связано с забоем ягнят и телят. Когда ситуация в животноводстве была вынесена на обсуждение в Милли Меджлисе, многие депутаты поддержали позицию министерства. Было принято предложение о запрете забоя ягнят и телят, установлении возрастного порога для убоя, а также введении штрафов и новых правил. Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов рассказал о сокращении поголовья животных за последние годы. По его словам, рост производства мяса, к сожалению, не покрывает растущее потребление, из‑за чего в последние годы увеличился импорт. «Одним из главных вызовов в этой сфере является продуктивность. Сегодня продуктивность в животноводстве ниже желаемого уровня. Кроме того, доля племенного скота в стадах составляет всего 2,5 процента. Это, к сожалению, не позволяет нам существенно повысить продуктивность», — отметил министр. Он подчеркнул, что в этих условиях особенно важно интенсифицировать животноводство: «Мы видим, что основной рост за последние пять лет обеспечили именно интенсивные хозяйства. Однако их число в Азербайджане пока невелико, и мы должны добиваться его увеличения».

Нововведения: налоговые льготы, новая модель субсидирования на местах Согласно госпрограмме, в 2026–2030 годах будет стимулироваться развитие предприятий по переработке мясной продукции. Документ предусматривает предоставление субсидий и временных налоговых льгот за забой крупного рогатого скота при соблюдении определенных условий, а также внедрение механизмов поощрения инвестиций в эту сферу. Параллельно ставится цель обеспечить устойчивый рост объемов производства мяса и мясной продукции. Трудности фермеров Крестьяне и мелкие семейные хозяйства считают, что основной причиной подорожания мяса на внутреннем рынке является резкое увеличение себестоимости. Фермеры, с которыми беседовал haqqin.az, жалуются на слабую и дорогую кормовую базу. На корма приходится около 60–70 процентов всех расходов в животноводстве. Цены на люцерну, солому и ячмень в стране остаются для фермеров невыгодными. Рост затрат на орошение и регулирование цен на топливо удорожили местное производство кормов. Увеличение стоимости ветеринарных услуг и лекарств также влияет на расходы фермеров. За последние десятилетия пастбища деградировали: на фоне изменения климата, засухи и засоления почв площади выпасов постепенно сокращались. Во многих районах пастбища использованы под другие нужды, например под пашню. Естественно, все это серьезно повлияло на число людей, занимающихся животноводством, и привело к сокращению мелких хозяйств. Кроме того, постепенное опустение сел также усугубило ситуацию.

Фермер из Агдаша Хикмет Сафаров рассказал, что еще десять – пятнадцать лет назад в селах держали крупные стада. Сейчас большинство ограничивается 20–30 овцами и несколькими коровами. Особенно нерентабельно стало содержание крупного рогатого скота. «Одна корова съедает в день целый тюк сена. Продажей молока или сыра покрыть расходы невозможно. Если у семьи нет дополнительных источников дохода, ситуация становится еще тяжелее», — говорит фермер. Другой фермер отметил, что небольшие хозяйства все чаще отдают предпочтение овцеводству. Спрос на баранину, особенно на мясо ягнят, остается стабильно высоким. Фермеры выражают обеспокоенность введением возрастных ограничений для убоя животных, а также штрафами и запретами. По их словам, по мере взросления животного рентабельность снижается, фермер теряет дополнительное время и средства. Кроме того, остается неясным, каким образом будет определяться возраст ягненка или теленка, предназначенного для убоя. Это вызывает сомнения и опасения, что мясники или фермеры могут быть оштрафованы без достаточных оснований. Звучат также мнения о том, что возрастные ограничения могут негативно повлиять на стоимость баранины. Фермеры подчеркивают, что именно они лучше всех знают, когда и в каком возрасте забой выращенного животного является экономически оправданным.

Текущие цены Сегодня на бакинских рынках килограмм говядины стоит 18–22 маната, некоторые виды — 24–27 манатов. Баранина предлагается по 20–24 маната. В регионах цены немного ниже, однако разница незначительна. Согласно отчету Государственного комитета по статистике, мясо входит в число подорожавших продуктов. На международных рынках цены на мясо также регулярно меняются. Согласно индексу продовольственных цен ФАО, в октябре 2025 года средний индекс снизился на 1,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем и составил 126,4 пункта. В мае 2025 года цены на мясо выросли на 1,3 процента — рост объясняется подорожанием говядины, баранины и свинины на мировых рынках. На европейском рынке средняя цена баранины в апреле 2025 года выросла на 7,5 процента и достигла 10,8 доллара за килограмм — одного из самых высоких показателей за последний год. На мировом рынке говядины ключевыми экспортерами остаются страны Латинской Америки (Бразилия, Аргентина), Австралия и США. Баранина и козлятина традиционно продаются по более высоким ценам в странах Востока, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Рост мировых цен на мясо влияет и на стоимость импорта. Увеличился и импорт В конце прошлого года в стране распространился ящур, из‑за чего в ряде регионов погиб крупный рогатый скот. В некоторых хозяйствах животных удалось спасти. Пока местное животноводство боролось с эпидемией, импорт мяса в страну увеличился, и благодаря более низкой цене импортная продукция быстро заняла место на рынке. За первые четыре месяца этого года в Азербайджан была ввезена 15 531 тонна мяса на 37,3 миллиона долларов. Данные приведены в отчете Государственного таможенного комитета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт в тоннаже снизился на 1 131 тонну, или 6,8 процента. Однако его общая стоимость выросла на 3,283 миллиона долларов, или 9,7 процента. Для сравнения: в январе–апреле 2025 года в страну было ввезено 16 662 тонны мяса на 34 миллиона долларов. Согласно отчету, средняя цена одного килограмма импортного мяса в первые четыре месяца текущего года составила 2,4 доллара (примерно 4,1 маната). Это на 0,35 доллара, или 17,1 процента, больше, чем в тот же период прошлого года. В январе–апреле 2025 года средняя цена килограмма импортного мяса составляла 2,05 доллара (около 3,5 маната).

Мнение экспертов Экономист Рауф Гараев отмечает, что государственная программа предусматривает решение многих вопросов, включая выделение субсидий и кредитов. По его словам, это один из шагов на пути развития отрасли: «Меры по развитию животноводства определены, но главное — как будет обеспечен контроль за их реализацией». Эксперт считает положительным шагом введение налоговых льгот и субсидий для предпринимателей. Он подчеркивает, что их основная цель — сдерживание роста цен. Государство не может диктовать предпринимателю цену, она формируется рынком. Однако у государства есть инструменты — налоговые льготы, субсидии, с помощью которых можно влиять на ценообразование. При этом необходим строгий контроль. Налоговые органы, Агентство пищевой безопасности (AQTA) и Министерство сельского хозяйства должны работать совместно. «Если кто‑то будет оформлять все только на бумаге, то есть указывать, что у него есть пункт забоя, которого нет в реальности, такие случаи должны пресекаться. Возможно, кто‑то попытается незаконно договориться с госорганом и получить субсидию — это должно быть выявлено. Чтобы обеспечить прозрачность, необходимо публиковать, кому именно выделяются субсидии: конкретные имена, адреса, суммы. Если налоговые льготы будут распределяться правильно, это поможет стабилизировать цены на мясо. Но если на бумаге будет указан пункт, которого не существует, и ему будут выделяться субсидии и льготы, снижения цен мы не увидим. Местоположение пункта и имя предпринимателя должны быть доступны в электронном виде, чтобы граждане могли убедиться, что владелец действительно получает субсидии и льготы. Тогда и претензии по поводу цен будут адресованы по назначению», — говорит эксперт. Что говорит министерство В Министерстве сельского хозяйства заявили haqqin.az, что «в Государственной программе предусмотрен комплекс мер, направленных на развитие животноводства и увеличение производства мяса. В первую очередь они касаются улучшения породного состава крупного и мелкого рогатого скота, внедрения современных селекционных и племенных программ, а также формирования новых механизмов поддержки отрасли. Программа предусматривает создание и развитие малоинтенсивных овцеводческих хозяйств, стимулирование птицеводства, внедрение системы идентификации животных и электронного учета, повышение качества ветеринарных услуг и усиление контроля над болезнями животных. Одновременно ставится цель укрепить кормовую базу — один из ключевых факторов животноводства — и стимулировать местное производство кормов, что должно повысить продуктивность и устойчивость отрасли.