Айхан Аббасов: «Если бы матч с Мальтой длился два дня, мы бы все равно не забили. Сейчас хотим выиграть у Сан-Марино»

«Все идет по плану, если не считать, что заболел Рагим Садыхов и не смог нормально потренироваться в Австрии, - говорит Айхан Аббасов. - Не здоровится и Эльвину Бадалову. В целом все нормально. Хотели выиграть у Мальты, не получилось, но главное было увидеть в деле наших игроков.

Можно говорить, что мы хорошо сыграли в нападении с Мальтой, однако это нас не устраивает, так как не реализовали очень много моментов. Сказалось отсутствие игровой практики у ряда игроков, но и это не оправдание.

Верю, что завтра увидим хорошую реакцию от футболистов, победим и с хорошим настроением будем ждать старта в Лиге наций.

Когда команда проиграла, важно, что тренер скажет футболистам. Иногда предъявляем игрокам претензии по поводу того, что у них не было достаточного энтузиазма или они не выполнили план на игру. Но матч с Мальтой - это не тот случай. Просто нам не хватило завершения в атаке. Сказал игрокам, что нужно реализовать такие шансы. Желание было сильное, но отсутствие игровой практики не позволило реализовать эти эпизоды. С Мальтой мы подали 11-12 угловых, но опасным был только один.

Это поражение нам на пользу. Это был сигнал футболистам. Нужно играть в своих клубах не 7-8 минут. Это мало. Так им сложно помочь сборной.

Матч с мальтийцами был из той серии, что, если бы играли еще два дня, то все равно не смогли бы забить. Такие игры бывают. А соперник забил почти все, что имел. Возможно, в эпизоде со вторым голом в наши ворота нужен был тактический фол.

Отстранили Абдуллу Хайбуллаева и Антона Кривоцука из-за инцидента на матче с Мальтой. Очень грустное для меня решение. Потому что оба очень дисциплинированные игроки. За день до этого они катались вместе на велосипеде. Мне очень жаль. В будущем увидим их в сборной.

Верю, что завтра выиграем. Да, Сан-Марино - последняя сборная в рейтинге ФИФА. Но я думаю, что Сан-Марино сильнее, чем, к примеру, Сент-Люсия, которую мы победили со счетом 6:1 в марте. Рейтинг ФИФА не всегда верно отражает силу команд. Например, мы отняли осенью очки у Украины, которая значительно выше нас. У таких команд, как Сан-Марино, Мальта, свой стиль - европейский. Я смотрел игру Сан-Марино со сборной Бангладеш. Санмаринцы проиграли со счетом 1:2. Кто-то может посмеяться, что уступили Бангладеш, но сборная Сан-Марино очень хорошо себя проявила».