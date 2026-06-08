Министр науки и образования принял участие в 8-м заседании Научного совета Тюркской академии

В заседании приняли участие официальные представители органов, ответственных за науку и образование, государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств, а также президент Тюркской академии Шахин Мустафаев.

На заседании обсуждались деятельность Тюркской академии на 2024-2025 годы, проекты и мероприятия, реализованные в текущем году, а также план действий на 2026 год, приоритетные направления исследований и юбилейные даты в тюркском мире.

Выступая на заседании, министр науки и образования Эмин Амруллаев рассказал о работе, проделанной им в период председательства в Научном совете Тюркской академии Азербайджана по расширению совместных исследовательских инициатив, академического обмена и институционального сотрудничества между высшими учебными заведениями и научными институтами.