Министр науки и образования принял участие в 8-м заседании Научного совета Тюркской академии

8 июня в городе Туркестан (Казахстан) состоялось 8-е заседание Научного совета Тюркской академии.
В заседании приняли участие официальные представители органов, ответственных за науку и образование, государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств, а также президент Тюркской академии Шахин Мустафаев.
На заседании обсуждались деятельность Тюркской академии на 2024-2025 годы, проекты и мероприятия, реализованные в текущем году, а также план действий на 2026 год, приоритетные направления исследований и юбилейные даты в тюркском мире.
Выступая на заседании, министр науки и образования Эмин Амруллаев рассказал о работе, проделанной им в период председательства в Научном совете Тюркской академии Азербайджана по расширению совместных исследовательских инициатив, академического обмена и институционального сотрудничества между высшими учебными заведениями и научными институтами.
Министр отметил, что Азербайджан придает особое значение инновационно-ориентированной модели развития в области науки и техники и что к основным направлениям относятся такие области, как искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые технологии, цифровая трансформация и возобновляемая энергия. Министр подчеркнул, что Тюркская академия играет важную роль в укреплении общего научного потенциала тюркского мира, а также в развитии исследовательских центров и механизмов обмена знаниями. Он также отметил, что мероприятия, посвященные 100-летию Первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку, имеют особое значение с точки зрения защиты и популяризации научного, культурного и языкового наследия тюркского мира.
По итогам заседания было принято решение о передаче председательства в Научном совете Тюркской академии наук от Министерства науки и образования Азербайджанской Республики Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан и о проведении 9-го заседания Научного совета в Кыргызской Республике.