USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.3044
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Министр науки и образования принял участие в 8-м заседании Научного совета Тюркской академии

фото
21:18 245

8 июня в городе Туркестан (Казахстан) состоялось 8-е заседание Научного совета Тюркской академии.

В заседании приняли участие официальные представители органов, ответственных за науку и образование, государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств, а также президент Тюркской академии Шахин Мустафаев.

На заседании обсуждались деятельность Тюркской академии на 2024-2025 годы, проекты и мероприятия, реализованные в текущем году, а также план действий на 2026 год, приоритетные направления исследований и юбилейные даты в тюркском мире.

Выступая на заседании, министр науки и образования Эмин Амруллаев рассказал о работе, проделанной им в период председательства в Научном совете Тюркской академии Азербайджана по расширению совместных исследовательских инициатив, академического обмена и институционального сотрудничества между высшими учебными заведениями и научными институтами.

Министр отметил, что Азербайджан придает особое значение инновационно-ориентированной модели развития в области науки и техники и что к основным направлениям относятся такие области, как искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые технологии, цифровая трансформация и возобновляемая энергия. Министр подчеркнул, что Тюркская академия играет важную роль в укреплении общего научного потенциала тюркского мира, а также в развитии исследовательских центров и механизмов обмена знаниями. Он также отметил, что мероприятия, посвященные 100-летию Первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку, имеют особое значение с точки зрения защиты и популяризации научного, культурного и языкового наследия тюркского мира.

По итогам заседания было принято решение о передаче председательства в Научном совете Тюркской академии наук от Министерства науки и образования Азербайджанской Республики Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан и о проведении 9-го заседания Научного совета в Кыргызской Республике.

Пезешкиан о победе Пашиняна
Пезешкиан о победе Пашиняна
22:26 368
Рядом с резиденцией Путина появились противодронные сети
Рядом с резиденцией Путина появились противодронные сети фото
21:39 1106
Айхан Аббасов: «Если бы матч с Мальтой длился два дня, мы бы все равно не забили. Сейчас хотим выиграть у Сан-Марино»
Айхан Аббасов: «Если бы матч с Мальтой длился два дня, мы бы все равно не забили. Сейчас хотим выиграть у Сан-Марино»
21:18 787
Стартовый состав сборной Азербайджана по футболу на матч с Сан-Марино
Стартовый состав сборной Азербайджана по футболу на матч с Сан-Марино
20:58 1011
В Петербурге загорелись химикаты: начался сильный пожар
В Петербурге загорелись химикаты: начался сильный пожар видео
20:38 1741
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа…
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа… новый этап эскалации
17:28 3508
Выборы в Армении: «политические овощи» и игры сверхдержав
Выборы в Армении: «политические овощи» и игры сверхдержав наша аналитика; все еще актуально
12:27 4407
Кочарян не cдается
Кочарян не cдается
19:35 3847
Удержится ли Константиновка?
Удержится ли Константиновка?
19:18 2856
Анкара о выборах в Армении
Анкара о выборах в Армении
18:39 3219
США атаковали индийцев
США атаковали индийцев видео
18:14 3132

ЭТО ВАЖНО

Пезешкиан о победе Пашиняна
Пезешкиан о победе Пашиняна
22:26 368
Рядом с резиденцией Путина появились противодронные сети
Рядом с резиденцией Путина появились противодронные сети фото
21:39 1106
Айхан Аббасов: «Если бы матч с Мальтой длился два дня, мы бы все равно не забили. Сейчас хотим выиграть у Сан-Марино»
Айхан Аббасов: «Если бы матч с Мальтой длился два дня, мы бы все равно не забили. Сейчас хотим выиграть у Сан-Марино»
21:18 787
Стартовый состав сборной Азербайджана по футболу на матч с Сан-Марино
Стартовый состав сборной Азербайджана по футболу на матч с Сан-Марино
20:58 1011
В Петербурге загорелись химикаты: начался сильный пожар
В Петербурге загорелись химикаты: начался сильный пожар видео
20:38 1741
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа…
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа… новый этап эскалации
17:28 3508
Выборы в Армении: «политические овощи» и игры сверхдержав
Выборы в Армении: «политические овощи» и игры сверхдержав наша аналитика; все еще актуально
12:27 4407
Кочарян не cдается
Кочарян не cдается
19:35 3847
Удержится ли Константиновка?
Удержится ли Константиновка?
19:18 2856
Анкара о выборах в Армении
Анкара о выборах в Армении
18:39 3219
США атаковали индийцев
США атаковали индийцев видео
18:14 3132
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться