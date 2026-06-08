Рядом с резиденцией Путина появились противодронные сети

На трассе М–10 в Новгородской области России, в районе города Валдай, над парковками для грузовых автомобилей были установлены противодронные сети. Место размещения данных конструкций находится примерно в девяти километрах от валдайской резиденции президента России Владимира Путина.

По информации издания «Агентство», подобные защитные сетки активно применяются в зоне боевых действий. Конструкции предназначены для защиты объектов от малогабаритных беспилотных летательных аппаратов или боеприпасов, сбрасываемых с дронов.