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Пезешкиан о победе Пашиняна

22:26 373

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю победы партии «Гражданский договор» на выборах в Национальное собрание республики.

В письме Пезешкиан выразил уверенность, что в новый период динамичные и взаимовыгодные отношения, сформировавшиеся между двумя странами в последние годы, продолжат укрепляться и расширяться благодаря более широкому и конструктивному сотрудничеству. Этот процесс, по его словам, будет способствовать как обеспечению интересов двух государств, так и укреплению мира, стабильности и развития в регионе посредством взаимодействия региональных стран.

«Направляю Вам свои самые теплые поздравления по случаю успешного проведения парламентских выборов в Республике Армения и победы возглавляемой Вами партии «Гражданский договор».

Подтвержденное народом Армении доверие к Вашему правительству свидетельствует о его желании и стремлении продолжать политику, направленную на укрепление мира, развития, стабильности и регионального сотрудничества», - говорится в тексте письма.

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