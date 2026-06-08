Пезешкиан о победе Пашиняна

В письме Пезешкиан выразил уверенность, что в новый период динамичные и взаимовыгодные отношения, сформировавшиеся между двумя странами в последние годы, продолжат укрепляться и расширяться благодаря более широкому и конструктивному сотрудничеству. Этот процесс, по его словам, будет способствовать как обеспечению интересов двух государств, так и укреплению мира, стабильности и развития в регионе посредством взаимодействия региональных стран.

«Направляю Вам свои самые теплые поздравления по случаю успешного проведения парламентских выборов в Республике Армения и победы возглавляемой Вами партии «Гражданский договор».

Подтвержденное народом Армении доверие к Вашему правительству свидетельствует о его желании и стремлении продолжать политику, направленную на укрепление мира, развития, стабильности и регионального сотрудничества», - говорится в тексте письма.