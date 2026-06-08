Париж и Берлин закрыли самый масштабный военный проект Европы

Германия и Франция приняли решение отказаться от совместного проекта по разработке истребителя нового поколения, который должен был стать одной из самых амбициозных оборонных программ Европы. Как сообщает Reuters, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили этот вопрос на полях саммита ЕС–Западные Балканы в Черногории и пришли к выводу, что перспектив для преодоления многомесячного тупика нет.

Проект стоимостью 100 миллиардов евро предполагал создание истребителя, поддерживаемого беспилотниками и связанного секретной боевой облачной сетью. Однако программа столкнулась с серьезными разногласиями. Париж и Берлин так и не смогли прийти к компромиссу из–за споров вокруг системы управления, технических характеристик и контроля над проектом, поскольку у обеих сторон оказались совершенно разные требования к будущему самолету.