Новые должности для чемпионов мира Арифа Абдуллаева и Гаджи Алиева

Федерация борьбы Азербайджана обновила составы тренерских штабов национальных сборных по вольной борьбе.
Ариф Абдуллаев вошел в тренерский штаб взрослой сборной Азербайджана.
Старшим тренером молодежной сборной U-20 назначен Ашраф Алиев. Вместе с Ровшаном Гаджиевым и Назимом Алиджановым отныне функции помощника старшего тренера будет исполнять Аскерхан Новрузов.
Пост старшего тренера юношеской сборной U-17 доверен Гаджи Алиеву. В тренерский штаб также вошли Гырхлар Бадалов, Аллахверди Велиев и Яшар Алиев.
Старшим тренером юношеской сборной U-15 будет Эмин Азизов. Тренерами команды станут Эльшад Аллахвердиев и Алиаббас Рзазаде. Абиль Ибрагимов будет оказывать поддержку команде в статусе тренера-консультанта.