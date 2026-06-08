USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.3044
Подписаться на уведомления
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Новость дня
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Новые должности для чемпионов мира Арифа Абдуллаева и Гаджи Алиева

Отдел спорта
8 июня 2026, 23:08 778

Федерация борьбы Азербайджана обновила составы тренерских штабов национальных сборных по вольной борьбе.

Ариф Абдуллаев вошел в тренерский штаб взрослой сборной Азербайджана.

Старшим тренером молодежной сборной U-20 назначен Ашраф Алиев. Вместе с Ровшаном Гаджиевым и Назимом Алиджановым отныне функции помощника старшего тренера будет исполнять Аскерхан Новрузов.

Пост старшего тренера юношеской сборной U-17 доверен Гаджи Алиеву. В тренерский штаб также вошли Гырхлар Бадалов, Аллахверди Велиев и Яшар Алиев.

Старшим тренером юношеской сборной U-15 будет Эмин Азизов. Тренерами команды станут Эльшад Аллахвердиев и Алиаббас Рзазаде. Абиль Ибрагимов будет оказывать поддержку команде в статусе тренера-консультанта.

Иранцы хотят пояс от Персидского залива до Красного моря
Иранцы хотят пояс от Персидского залива до Красного моря
8 июня 2026, 23:58 106
Париж и Берлин закрыли самый масштабный военный проект Европы
Париж и Берлин закрыли самый масштабный военный проект Европы
8 июня 2026, 22:49 1349
Пезешкиан о победе Пашиняна
Пезешкиан о победе Пашиняна
8 июня 2026, 22:26 2314
Рядом с резиденцией Путина появились противодронные сети
Рядом с резиденцией Путина появились противодронные сети фото
8 июня 2026, 21:39 2359
Айхан Аббасов: «Если бы матч с Мальтой длился два дня, мы бы все равно не забили. Сейчас хотим выиграть у Сан-Марино»
Айхан Аббасов: «Если бы матч с Мальтой длился два дня, мы бы все равно не забили. Сейчас хотим выиграть у Сан-Марино»
8 июня 2026, 21:18 1316
Стартовый состав сборной Азербайджана по футболу на матч с Сан-Марино
Стартовый состав сборной Азербайджана по футболу на матч с Сан-Марино
8 июня 2026, 20:58 1578
В Петербурге загорелись химикаты: начался сильный пожар
В Петербурге загорелись химикаты: начался сильный пожар видео
8 июня 2026, 20:38 2427
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа…
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа… новый этап эскалации
8 июня 2026, 17:28 3973
Выборы в Армении: «политические овощи» и игры сверхдержав
Выборы в Армении: «политические овощи» и игры сверхдержав наша аналитика; все еще актуально
8 июня 2026, 12:27 4586
Кочарян не cдается
Кочарян не cдается
8 июня 2026, 19:35 5028
Удержится ли Константиновка?
Удержится ли Константиновка?
8 июня 2026, 19:18 3519

ЭТО ВАЖНО

Иранцы хотят пояс от Персидского залива до Красного моря
Иранцы хотят пояс от Персидского залива до Красного моря
8 июня 2026, 23:58 106
Париж и Берлин закрыли самый масштабный военный проект Европы
Париж и Берлин закрыли самый масштабный военный проект Европы
8 июня 2026, 22:49 1349
Пезешкиан о победе Пашиняна
Пезешкиан о победе Пашиняна
8 июня 2026, 22:26 2314
Рядом с резиденцией Путина появились противодронные сети
Рядом с резиденцией Путина появились противодронные сети фото
8 июня 2026, 21:39 2359
Айхан Аббасов: «Если бы матч с Мальтой длился два дня, мы бы все равно не забили. Сейчас хотим выиграть у Сан-Марино»
Айхан Аббасов: «Если бы матч с Мальтой длился два дня, мы бы все равно не забили. Сейчас хотим выиграть у Сан-Марино»
8 июня 2026, 21:18 1316
Стартовый состав сборной Азербайджана по футболу на матч с Сан-Марино
Стартовый состав сборной Азербайджана по футболу на матч с Сан-Марино
8 июня 2026, 20:58 1578
В Петербурге загорелись химикаты: начался сильный пожар
В Петербурге загорелись химикаты: начался сильный пожар видео
8 июня 2026, 20:38 2427
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа…
Хуситы грозят перекрыть Красное море. Приближается катастрофа… новый этап эскалации
8 июня 2026, 17:28 3973
Выборы в Армении: «политические овощи» и игры сверхдержав
Выборы в Армении: «политические овощи» и игры сверхдержав наша аналитика; все еще актуально
8 июня 2026, 12:27 4586
Кочарян не cдается
Кочарян не cдается
8 июня 2026, 19:35 5028
Удержится ли Константиновка?
Удержится ли Константиновка?
8 июня 2026, 19:18 3519
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться