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Германия вернет Польше сокровища королей

8 июня 2026, 23:28 95

Германия, как ожидается, вернет Польше несколько культурных ценностей, разграбленных в годы Второй мировой войны. В их числе — перстень, связываемый с именем короля Сигизмунда I Старого, фрагмент средневековой рукописи с гимном Gaude Mater Polonia, а также рукописи знаменитого польского писателя Стефана Жеромского. Об этом сообщила польская ежедневная газета Gazeta Wyborcza.

По данным издания, передача артефактов запланирована на этот месяц. Шаг задуман как символический жест, приуроченный к 35-й годовщине подписания Договора между Польшей и ФРГ о добрососедстве и дружественном сотрудничестве от 1991 года. Этот документ стал одним из основополагающих соглашений, заложивших фундамент двусторонних отношений после падения коммунистического режима в 1989 году.

Среди подлежащих возврату объектов — артефакты, признанные важнейшими элементами культурного наследия Польши. Они входят в число десятков тысяч предметов, утраченных страной во время немецкой оккупации в период с 1939 по 1945 год.

Нынешний шаг Берлина следует за решением от декабря 2025 года, когда Германия уже вернула Варшаве ряд средневековых польских документов и других исторических реликвий в рамках процесса реституции, который заметно ускорился в последние годы.

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