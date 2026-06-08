Иранцы хотят пояс от Персидского залива до Красного моря

В Иране сообщили о планах по созданию нового «пояса безопасности» от Ормузского до Баб-эль-Мандебского пролива и от Персидского залива до Красного моря. Об этом заявил командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани.

«Своевременные и решительные действия героического йеменского народа демонстрируют интеллект фронта сопротивления. При необходимости придут и другие», - сказал он.

Каани уточнил, что в защите границ примут участие «все члены Объединенного фронта сопротивления», имея в виду союзников Ирана.