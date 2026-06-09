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Украина атаковала центр по производству беспилотников на аэродроме под Рязанью

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Вооруженные силы Украины 8 июня нанесли удар по аэродрому Протасово, расположенному под Рязанью. Видеозапись атаки, на которой зафиксировано пикирование и взрыв беспилотника на объекте, обнародовал телеграм–канал «Досье шпиона».

Журналисты издания Astra провели геолокацию кадров и верифицировали, что съемка действительно велась в Протасово. Сведения о возможных раненых и степени повреждений инфраструктуры на данный момент отсутствуют. При этом на аэродромной территории функционирует научно–производственный центр (НПЦ) «Протос», специализирующийся на выпуске дронов.

Данный НПЦ открылся в июле 2024 года, и к началу июня 2026 года в нем числились уже 54 компании–резидента. Руководитель центра Анастасия Сигинова ранее заявляла, что главным плюсом этой площадки является прямой выход к действующей взлетно–посадочной полосе, что дает возможность тестировать беспилотные аппараты в реальной обстановке.

Компании, базирующиеся в центре, создают как сами БПЛА, так и детали к ним, софт, а также коммуникационные комплексы и системы пилотирования. Помимо этого, на базе центра обучаются студенты, среди которых отбирают наиболее способных к конструированию и управлению беспилотной техникой.

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