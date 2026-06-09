Крым без туристов и бензина

В аннексированном Россией Крыму продолжается топливный кризис из-за систематических ударов украинских беспилотников по ключевым маршрутам снабжения и транспортировки . По сообщениям российских СМИ, ночью 8 июня беспилотник ВСУ атаковал поезд №68 Москва — Симферополь, что привело к приостановке железнодорожного сообщения с полуостровом. Погиб помощник машиниста, сам машинист тепловоза получил ранение. Среди пассажиров жертв и пострадавших нет.

Отметим, с 31 мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина, с 4 июня полностью приостановили отпуск топлива за наличный расчет и прекратили свободную реализацию талонов. По последним данным, в Севастополе ввели продажу бензина на сети АЗС «ТЭС» по QR-кодам. Получение такого кода дает право купить 20 литров топлива на один автомобиль. Получить QR-код можно только раз в неделю, причем исключительно в боте мессенджера МАХ. Как отметил так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев, коды разобрали «буквально в течение нескольких десятков секунд». «Те, кто получил код сегодня, в течение 7 дней не смогут его получить снова», — уточнил он.

В социальных сетях много видеороликов, на которых местные жители вынуждены часами, а иногда и днями стоять в очередях за бензином. Такие очереди порой приводят к нервным срывам и сердечным приступам. В одной из больниц полуострова реанимационная бригада и хирурги спасли жизнь 40-летнему мужчине, который перенес две клинические смерти из-за сильного стресса после нахождения в очереди за бензином на заправке. Пациента доставили в операционную с острым инфарктом. Выяснилось, что накануне госпитализации мужчина всю ночь провел в очереди за бензином. Там сильно нервничал, ругался и переживал.

Жители Крыма массово пересекают границу с Россией, чтобы купить топливо, что приводит к его нехватке в Краснодарском крае. Сообщается, что местные «власти» пытаются обеспечить хотя бы небольшим количеством бензина туристов, массово покидающих полуостров. За последнюю неделю количество новых бронирований в местах отдыха в Крыму сократилось на 25–35% по сравнению с предыдущей неделей, а число отмен брони продолжает расти.