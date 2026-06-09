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Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

Американцы ожидают Пашиняна

01:39 207

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на выборах.

«Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна в связи с переизбранием его партии. Соединенные Штаты поддерживают премьер-министра и Армению в стремлении к миру. Мы привержены продвижению целей исторического Вашингтонского саммита мира, в том числе реализации проекта TRIPP.

С нетерпением ожидаем совместной работы по обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами», - говорится в поздравлении.

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