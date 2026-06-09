Зеленский хочет деньги Абрамовича

Президент Украины Владимир Зеленский поднял перед премьер-министром Великобритании Киром Стармером вопрос об использовании средств от продажи российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси». Об этом он рассказал в интервью британской газете The Guardian. По его мнению, они могут быть использованы, в частности, для усиления противовоздушной обороны.

Зеленский считает, что эти деньги могли бы помочь Украине приобрести дополнительные средства противоракетной обороны в США.

«Они (ракеты для ПВО) очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Это справедливо между нами. Россия начала эту войну. Почему бы не использовать российские деньги?» — сказал он.

Зеленский также пошутил, что Абрамович не взял с собой эти деньги, когда они встречались в Киеве в прошлом месяце. «Я сказал: нам нужны твои деньги», — отметил президент Украины.