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Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
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Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане

«Карлики» мы или кто?

Эльмир Алиев, Сомбатхей
04:29 304

Сегодня футбольная сборная Азербайджана проведет свой второй матч в рамках австрийского сбора. Соперник - самая слабая сборная мира, если судить по рейтингу ФИФА, - национальная команда Сан-Марино. Футболисты карликового государства занимают в табели о рангах Международной федерации последнее 211-е место.

Самая слабая сборная планеты планирует дать бой Азербайджану

Позиция не совсем справедливая, так как в прошлом розыгрыше Лиги наций санмаринцы дважды обыграли Лихтенштейн и сыграли вничью с Гибралтаром, что позволило им подняться из лиги «D» в лигу «С». Сборная Азербайджана, как известно, проследовала в противоположном направлении, оказавшись в лиге «D».

Мы занимаем в рейтинге 124-е место. Мальта, которой наша сборная проиграла 5 июня со счетом 0:2, идет на 161-й позиции.

Среди соперников, которые ниже Азербайджана в рейтинге, Мальта, бесспорно, самый неудобный - пять поражений в десяти матчах при двух победах и трех ничьих.

Сборная Азербайджана не заслуживала поражения от Мальты

Сегодняшнюю сборную Азербайджана по составу считают едва ли не самой слабой в истории, но выиграть у Мальты не получалось и в менее тяжелые для азербайджанской национальной команды времена. 

Пятничный проигрыш в венгерском Сомбатхее получился очень обидным. Создав уйму моментов во втором тайме, наши не сумели забить, умудрившись при этом пропустить два мяча. 

Сказалось отсутствие игровой практики у нападающих. Ни Махир Эмрели, ни вышедшие на замену Нариман Ахундзаде и Ренат Дадашов не получали достаточного игрового времени в своих клубах.

Сейчас так сразу и не скажешь, почему именно во втором тайме наша сборная создала столько моментов. Возможно, после забитого на 65-й минуте гола мальтийцы чуть расслабились, а азербайджанские футболисты, напротив, большими силами пошли вперед. Не исключено, что сказались замены, причем в обеих командах. В любом случае при должной реализации подопечные Айхана Аббасова могли забить хотя бы пару голов и как минимум не проиграть.

Форварды сборной Азербайджана сегодня не в форме

Сегодня состоится последняя репетиция сборной перед осенним выступлением в Лиге наций. Уж последнюю команду планеты мы, наверное, обязаны обыгрывать! Обязаны-то обязаны, но… А если вдруг не обыграем?

Таков сегодня уровень азербайджанской сборной. Мы долгие годы шли к этому - как минимум лет 20, с тех пор, когда в азербайджанский футбол впервые пришли большие деньги. Но что было сделано за эти годы в плане взращивания собственных кадров? За много лет в нашей стране удалось построить и сохранить лишь одну достойную футбольную академию - в Габале. Сегодня почти у половины клубов Премьер-лиги нет нормальной инфраструктуры. Если даже основным командам негде играть, то что тут говорить о развитии детского футбола?

Единственный по международным меркам успешный проект азербайджанского футбола - «Карабах». И тот уже много лет просит предоставить землю для строительства академии, но не получает ответа.

Сегодняшняя сборная Азербайджана - это лишь верхушка айсберга. При таком многолетнем отношении рано или поздно наша команда должна была оказаться среди «карликов». 

Кто-то скажет, что наша национальная сборная никогда не хватала звезд с неба. Да, но команды уровня Мальты, Лихтенштейна и Сан-Марино в отборочных турнирах мы всегда опережали и воспринимали это как должное. А что сегодня? Сегодня у нас есть серьезные сомнения относительно того, сможем ли мы обойти Литву и Лихтенштейн и занять 1-е место в своей группе в лиге «D» Лиги наций.

Новая АФФА делает все возможное, чтобы как-то исправить ситуацию. Но как? Откуда взять игроков? Опять прибегнуть к массовой натурализации?

Надо строить, строить и еще раз строить!

Главным тренером сборной стал Айхан Аббасов. Первый за долгое время неравнодушный к делам национальной команды наставник. Спасибо ему, что согласился прошлой осенью взяться за сборную перед «страшными» играми с Францией и Украиной и не позволил ей опозориться в этих матчах. Но что Аббасов может глобально изменить в сборной с нынешним подбором игроков?!

Айхан Аббасов не побоялся возглавить сборную перед играми с Францией и Украиной. Но теперь нужно обыгрывать "карликов"

Убрали лимит на легионеров. Это усилило клубы, увеличило конкуренцию в чемпионате Азербайджана, помогло «Карабаху» в Лиге чемпионов. Высокий уровень соперничества в клубах должен помочь и местным футболистам. Однако это так сразу не работает. Нужно время, чтобы отсутствие лимита позволило азербайджанским футболистам выйти на новый уровень. В нашей ли Премьер-лиге, либо в зарубежных чемпионатах, куда, хочется верить, уедут все больше местных игроков.

А пока мы в компании футбольных «карликов». Сегодня в матче с Сан-Марино и осенью в играх с Литвой и Лихтенштейном сделаем все, чтобы доказать, что мы выше, лучше, сильнее. Хочется, чтобы получилось. Получится ли?

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