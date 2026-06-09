«Карлики» мы или кто?

Сегодня футбольная сборная Азербайджана проведет свой второй матч в рамках австрийского сбора. Соперник - самая слабая сборная мира, если судить по рейтингу ФИФА, - национальная команда Сан-Марино. Футболисты карликового государства занимают в табели о рангах Международной федерации последнее 211-е место.

Позиция не совсем справедливая, так как в прошлом розыгрыше Лиги наций санмаринцы дважды обыграли Лихтенштейн и сыграли вничью с Гибралтаром, что позволило им подняться из лиги «D» в лигу «С». Сборная Азербайджана, как известно, проследовала в противоположном направлении, оказавшись в лиге «D». Мы занимаем в рейтинге 124-е место. Мальта, которой наша сборная проиграла 5 июня со счетом 0:2, идет на 161-й позиции. Среди соперников, которые ниже Азербайджана в рейтинге, Мальта, бесспорно, самый неудобный - пять поражений в десяти матчах при двух победах и трех ничьих.

Сегодняшнюю сборную Азербайджана по составу считают едва ли не самой слабой в истории, но выиграть у Мальты не получалось и в менее тяжелые для азербайджанской национальной команды времена. Пятничный проигрыш в венгерском Сомбатхее получился очень обидным. Создав уйму моментов во втором тайме, наши не сумели забить, умудрившись при этом пропустить два мяча. Сказалось отсутствие игровой практики у нападающих. Ни Махир Эмрели, ни вышедшие на замену Нариман Ахундзаде и Ренат Дадашов не получали достаточного игрового времени в своих клубах. Сейчас так сразу и не скажешь, почему именно во втором тайме наша сборная создала столько моментов. Возможно, после забитого на 65-й минуте гола мальтийцы чуть расслабились, а азербайджанские футболисты, напротив, большими силами пошли вперед. Не исключено, что сказались замены, причем в обеих командах. В любом случае при должной реализации подопечные Айхана Аббасова могли забить хотя бы пару голов и как минимум не проиграть.

Сегодня состоится последняя репетиция сборной перед осенним выступлением в Лиге наций. Уж последнюю команду планеты мы, наверное, обязаны обыгрывать! Обязаны-то обязаны, но… А если вдруг не обыграем? Таков сегодня уровень азербайджанской сборной. Мы долгие годы шли к этому - как минимум лет 20, с тех пор, когда в азербайджанский футбол впервые пришли большие деньги. Но что было сделано за эти годы в плане взращивания собственных кадров? За много лет в нашей стране удалось построить и сохранить лишь одну достойную футбольную академию - в Габале. Сегодня почти у половины клубов Премьер-лиги нет нормальной инфраструктуры. Если даже основным командам негде играть, то что тут говорить о развитии детского футбола? Единственный по международным меркам успешный проект азербайджанского футбола - «Карабах». И тот уже много лет просит предоставить землю для строительства академии, но не получает ответа. Сегодняшняя сборная Азербайджана - это лишь верхушка айсберга. При таком многолетнем отношении рано или поздно наша команда должна была оказаться среди «карликов». Кто-то скажет, что наша национальная сборная никогда не хватала звезд с неба. Да, но команды уровня Мальты, Лихтенштейна и Сан-Марино в отборочных турнирах мы всегда опережали и воспринимали это как должное. А что сегодня? Сегодня у нас есть серьезные сомнения относительно того, сможем ли мы обойти Литву и Лихтенштейн и занять 1-е место в своей группе в лиге «D» Лиги наций. Новая АФФА делает все возможное, чтобы как-то исправить ситуацию. Но как? Откуда взять игроков? Опять прибегнуть к массовой натурализации? Надо строить, строить и еще раз строить! Главным тренером сборной стал Айхан Аббасов. Первый за долгое время неравнодушный к делам национальной команды наставник. Спасибо ему, что согласился прошлой осенью взяться за сборную перед «страшными» играми с Францией и Украиной и не позволил ей опозориться в этих матчах. Но что Аббасов может глобально изменить в сборной с нынешним подбором игроков?!